Calcio: Vado beffato al 96° a Casale (1-1)

Casale-Vado 1-1 (90’+6 Rossi – 90′ D’Iglio)

Casale Monferrato (Alessandra). Nell‘ottava giornata del campionato calcistico interregionale di Serie D, girone “A”, il Vado è impegnato in trasferta sul campo dei piemontesi del Casale.

Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Natale Palli“, ore 15:00.

I rossoblu, reduci da tre vittorie consecutive (Vado-Chieri 1-0, Fossano-Vado 0-2, Vado-Borgosesia 3-2) si trovano in testa alla classifica. Con 16 punti, in condivisione col Sestri Levante.

Il Casale si trova incece a 12 punti in graduatoria. Nelle ultime due uscite – entrambe in trasferta – non ha trovato la via della rete, venendo prima sconfitto dal Chieri (1-0) e quindi stoppato dal Ligorna (0-0).

Tabellino:

Casale: Guerci, Rossi, D’Ancora, Mesina, Rossini, Perez, Lacava, Gianola, Nouri, Simonetta, Giacchino

A disp.: Calzetta, Carbonari, Marchetti, Sparacello, Tobia, Florio, Intinacelli, Rancati, Diagne. All. Sesia

Vado: Ascioti, D’Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Di Renzo, Adusa, Ghigliotti, Capano, Bane, Spanu

A disp.: Fresia, Ropolo, Lo Bosco, Manno, Codutti, Casazza, Castiglione, Mele, Allogho. All. Didu

Arbitro: Stefano Giordano (Grosseto). Assistenti: Thomas Jordan (Firenze) e Gianluca Stella (Grosseto)

Note: Pomeriggio nuvoloso con pioggia tratti, fondo d’erba naturale particolarmente pesante

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado si schiera con un 4-3-3. Ascioti tra i pali. Ghigliotti e Spanu i terzini; Bane e De Bode i centrali difensivi. D’Iglio regista. Capano e Castelletto in mediana. Sugli esterni Adusa e Capra in appoggio a Di Renzo.

A causa di un problema tecnico non sarà possibile fare la web cronaca della partita. IVG.it provvederà comunque ad aggiornare il risultato dell’incontro.