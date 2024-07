Serie D, Vado. Luca Tarabotto: “La società vuole seguire la propria ambizione. De Lucia? Ambizioso”

Vado Ligure. Ieri è iniziata la stagione del Vado. Erano tantissimi i volti nuovi al Chittolina al primo giorno di preparazione, in molti con un passato stabile in Serie C. L’obiettivo sembra chiaro e c’è solo un modo per migliorare le due annate passate concluse con le due vittorie dei playoff.

“Ci è stata data la possibilità di fare un buon lavoro nel periodo di mercato. Con Paolo (Mancuso ndr) ci siamo dati da fare per allestire una rosa importante – dichiara Luca Tarabotto prima dell’inizio dell’allenamento -. Dall’anno scorso sono rimasti Mele, Casazza, Donaggio e Capra, giocatori molto importanti per noi. Quindi si è trattato di comporre praticamente una rosa intera. Da quello che si mormorava in giro, sembrava quasi che il Vado avesse dei problemi per fare il mercato in serenità. Dopo che alcuni giocatori della rosa passata hanno deciso di andare via, quando abbiamo iniziato a fare i primi colpi importanti, si è capito che la società aveva interesse a seguire la propria ambizione. Faremo in modo che Mele, classe 2004, possa avere più spazio rispetto a quello avuto fino ad ora”.

Sono stati presi dei giocatori dal curriculum importante. Tutti gli ingredienti per puntare in alto: “Dobbiamo conoscerci ancora bene ma credo che abbiamo portato a Vado delle presenze giuste con personalità ed entusiasmo. Mister De Lucia? A me piace essere facilmente criticabile, con tutto il rispetto che porto per De Lucia e il suo staff tecnico. Avranno poca esperienza di categoria ma mi sembra giusto lavorare con profili giovani che abbiano entusiasmo e che propongano un calcio più moderno. Il mister è ambizioso, dovremmo essere bravi tutti noi ad aiutare un allenatore giovane. I momenti difficili arriveranno, lo spogliatoio è importante”.

Così come può fare la differenza avere più persone sugli spalti del Chittolina durante le partite: “Abbiamo giocatori abituati a giocare con tante persone al campo. Sarebbe sempre bello, anche un ritorno per noi. Non dico avere lo stadio pieno, ma qualche persona in più fa sempre piacere. Auguriamoci che quest’anno sia ancora meglio dell’anno scorso“.

Nella lettera mandata da Tarabotto agli organi di informazione, nella sezione dei ringraziamenti, mancava il nome di Loreto Lo Bosco. Lo stesso vice presidente spiega quanto in realtà ci sia una profonda stima per l’ex capitano: “È un discorso particolare. Con lui ho un rapporto dove ci siamo sempre parlati poco ma ci siamo sempre capiti. Le decisioni di Loreto sono libere, che non porteranno mai una critica da parte mia. Solo grande rispetto per lui e tutta la sua famiglia. Non era da nominare nel mio pensiero che ho voluto esprimere dopo un po’ di tempo”.

L’organigramma rossoblù

-Presidente: Tarabotto Franco

-Vice Presidente e Direttore sportivo: Tarabotto Luca

-Direttore generale: Forzato Emiliano

-Direttore Sportivo: Mancuso Paolo

-Segretario e Team manager: D’Angelo Alessandro

-Team manager e addetto stampa: Florean Fulvio

-Match Analyst: Costa Nicolò

-Fisioterapisti: Gerundo Manuel, Simonetti Luca, Iannuzzi Luca

-Medico sociale: Dott.Romano Adolfo

-Dirig.Addetto Arbitro: Mina Giampiero

-Magazziniere: Martino Daniele