Serie D, Vado. Silvestro De Lucia si presenta: “Club già predisposto al salto di categoria”

Vado. Inizia la preparazione atletica del Vado FC. Oggi i nuovi e vecchi giocatori hanno ricalcato il campo del Chittolina ed iniziato ad assaporare le prime indicazioni del nuovo mister Silvestro De Lucia.

Dopo un calciomercato importante, dove sono stati acquistati giocatori con un curriculum di livello, c’è l’intenzione di affermarsi in una categoria che, dalle parole del nuovo mister, sembra stretta al club rossoblù. E’ probabile che dopo aver alzato per due anni consecutivi la coppa playoff, quest’anno si potrà alzare quella del campionato? Il tempo ci svelerà tutti i retroscena, ma sembra che quella sia l’ambizione della società.

“Ho solo sensazioni positive”. Inizia così l’intervista ai microfoni di IVG del nuovo mister del Vado Silvestro De Lucia: “Questo è un progetto importante, sviluppato dalla famiglia Tarabotto, che parte tra virgolette da zero siccome c’è stata una rivoluzione della rosa. Son tutti giocatori nuovi scelti per giocare un campionato di livello“.

“Ho trovato una società già predisposta per il salto di categoria, sono attrezzati in tutto – continua De Lucia -. E’ presente un settore giovanile importante frutto di un lavoro continuativo nel tempo, sicuramente c’è voglia di portare nella rosa tanti giocatori che sono cresciuti nel Vado. Abbiamo poi inserito calciatori di categoria e anche di livello superiore per provare a creare un gruppo sicuramente molto competitivo”.

Oggi il ‘primo giorno di scuola’ per la squadra, presente al Chittolina per la preparazione. Ma i contatti con giocatori e staff sono già avvenuti precedentemente: “C’è grande entusiasmo da parte di tutta la società, del presidente e dello staff. Ho già avuto modo di parlare con ogni singolo giocatore, sono tutti molto motivati. Partiamo da una base importante ma c’è molto da lavorare. Partendo da un gruppo totalmente nuovo, dobbiamo imparare a conoscerci nel tempo più velocemente possibile. Per il nostro cammino, dobbiamo imporci di lasciare un segno importante nel Vado”.

Le idee di gioco del nuovo mister sono ben chiare e definite: “Cercherò di portare un calcio molto propositivo, che imposta dal basso ma anche con una predisposizione per essere aggressivi nel pressing. Dobbiamo avere una nostra personalità, e che giochi anche in linee molto stretto. Il modulo lo fanno tanto i giocatori, io sono qua per sfruttare al meglio le loro caratteristiche, dobbiamo cercare di trovare una quadra il più velocemente possibile”.

Fondamentale nel progetto un giocatore ben conosciuto nel club che, quando segna, esulta con delle capriole: “Al centro del progetto c’è Edoardo Capra. Mi aspetto molto da lui, oltre ad avere caratteristiche importanti in campo, potrebbe diventare il leader di questa rosa. Sicuramente partiremo da lui, ma in rosa abbiamo inserito giocatori d’esperienza e di personalità, anch’essi ci aiuteranno a crescere i giovani che abbiamo portato dal settore giovanile”.

Con un calciomercato importante alle spalle e una rosa attrezzata, il sogno per provare il salto di categoria è acceso più che mai: “Le ambizioni del presidente e della società son tante, ma il campionato è molto lungo e difficile, solo una vincerà. Il nostro unico pensiero è giocare partita dopo partita e dare il massimo. Questa squadra dovrà entrare in campo e dare il meglio ogni gara. Se saremo bravi, dopo alcune partite, inizieremo a stilare un bilancio“.

De Lucia tiene molto a questo progetto e a questa nuova avventura della sua carriera: “Sono molto motivato. Questa è un’opportunità importante, vengo con l’umiltà giusta ma con la consapevolezza di lasciare un segno importante a Vado, come ho fatto negli anni passati. C’è molta determinazione, e posso affermare dal primo giorno che sarà la stessa che avranno i miei giocatori“.