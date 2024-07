Serie D, Vado. Franco Tarabotto alza il tiro: “Tra ridimensionare o fare qualcosa di importante ho scelto questa seconda strada”

Vado Ligure. Inizia la nuova stagione per il Vado, ai nastri di partenza della Serie D. Resta ancora da capire la composizione dei gironi, tra il mantenimento dell’attuale o uno spostamento in quello con le squadre toscane, ma i rossoblù partono con l’etichetta di squadra papabile per il salto in Serie C.

Una squadra composta da tanti giocatori di categoria superiore, che hanno impressionato sin dal primo giorno il presidente Tarabotto per il loro approccio. “Tra ridimensionare o fare qualcosa di importante ho scelto questa seconda strada – ha dichiarato in intervista -. Ritengo di avere una squadra veramente forte. Colgo l’occasione per ringraziare i giocatori che sono arrivati, significa che hanno fiducia nella società. Ringrazio chi è rimasto: Casazza, Capra e Donaggio. Spero di fare un campionato di alta aspettativa, con la speranza di poter fare qualcosa di veramente importante. Se non ci dovessi riuscire sarò tranquillo perché ci ho provato”.

Il presidente ha espresso inoltre la volontà di instaurare un rapporto migliore con la Vadese: “In modo da poter far giocare in serenità al Chittolina sia il Vado sia la Vadese. Per essere tutti contenti senza avere dell’acrimonia uno verso l’altro, tramite l’ottimo rapporto che ho con il sindaco. Ai vadesi dico di tifare per noi e per loro, io tiferò per tutte e due le squadre così com’è l’auspicio dell’amministrazione comunale“.

Sui gironi, Tarabotto ha il proprio pensiero: “Noi non sappiamo niente. Se ci mandassero a giocare in toscane sarebbe una porcheria solamente per il fatto delle trasferte e le autostrade liguri da percorrere. Spero che questo non succeda, sarebbe quasi una mancanza di rispetto. Inserimento del Piacenza nel Girone A? Può venire chi vuole, problemi non ne abbiamo“.