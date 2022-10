Calcio: Casale-Vado 1-1, il gol di D’Iglio al 90° e la rete subita in pieno recupero da fallo laterale (VIDEO)

Casale Monferrato. Nell‘ottava giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ha pareggiato 1 a 1 in trasferta contro il Casale.

Una partita battagliata, resa oltremodo dispendiosa da un campo particolarmente pesante in seguito a rovesci.

Il Vado rientra in Riviera con l’amaro in bocca, non avendo inoltre sfruttato una superiorità numerica di cui ha potuto usufruire negli ultimi 20‘ dell’incontro (espulso giocatore del Casale).

La squadra di Didu dapprima ha anche fallito un calcio rigore con Di Renzo. Al novantesimo era però giunta la rete del vantaggio, a firma di D’Iglio. Con una precisa rasoiata dal limite dell’area, messa nell’angolino.

Quando i tre punti sembravano ormai in porto i locali pareggiano in pieno recupero, sugli sviluppi di una rimessa laterale, nell’ultima azione della sfida.

Un gol contestato dai vadesi per una spinta, visibile dal replay, ai danni del difensore rossoblù Abdoul Bane.

In precedenza, attorno all’ora di gioco, era stata annullata una rete al Casale (rete non convalidata a Rossini). Nella circostanza a protestare con la terna arbitrale erano stati i piemontesi.

0-1, D’Iglio (90° minuto)

1-1, Rossi (96° minuto)