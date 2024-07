Serie D, Vado. C’è Capra al centro del progetto: “Tanta fiducia nei miei confronti, l’obiettivo è chiaro”

Vado. Rivoluzione quasi a 360° quella operata dalla società rossoblù nei confronti della rosa. Tra i pochi giocatori rimasti dalla stagione passata, è rimasto Edoardo Capra, uno dei pezzi da novanta del club che, secondo le parole del nuovo mister Silvestro De Lucia, sembrerebbe essere al centro del progetto.

Per lui solamente due reti nello scorso anno, ma a livello di gioco, quantità e qualità tecnica, ha sempre servito prestazione di livello sacrificandosi spesso per la squadra quando impiegato in campo.

Una rosa totalmente rivoluzionata, ma il reparto avanzato è quello meno ritoccato: “Abbiamo un reparto completo, tutti con le proprie caratteristiche ma con giocatori di prima fascia. In ogni reparto, non c’è altro da aggiungere sulla qualità della rosa secondo me. Dove mi dicono di giocare, io giocherò, mi metto a completa disposizione del mister“.

Due anni che hanno portato due trofei, e la voglia di provare a fare meglio: “L’obiettivo è chiaro. Dopo due anni di playoff, dovremmo cercare di alzare ulteriormente l’asticella. Bisognerà innanzitutto pensare a compattarci e a conoscerci, poi vedremo strada facendo con le prime partite ufficiali, come sarà quest’anno”.

Non sono ancora usciti i gironi, e si vocifera che le liguri (tutte o alcune) potranno passare dal girone che comprende squadre di Liguria, Piemonte e Lombardia al girone della Toscana. Ecco il pensiero di Capra: “Non ho una preferenza. Ho già giocato nel girone toscano quando militavo nel Finale, è un bel girone, ma preferisco rimanere nel girone “A”. E’ già da diversi anni che siamo in questo girone e conosciamo meglio le squadre, quindi siamo più abituati. In alternativa, giocheremo senza problemi nell’altro girone, sarà uno stimolo in più”.

Oggi il primo giorno di preparazione, ma la squadra ha già avuto modo di conoscersi: “Abbiamo organizzato una cena, è stata una bella serata. Si respira un bell’entusiasmo, è quello che porta un nuovo inizio. Anche il presidente e tutta la società sono molto euforici per questa nuova parentesi, ora dobbiamo noi iniziare a cavalcare l’onda e tenere questa felicità salda nel tempo nel Vado”.

“Ci vorrà un po’ di tempo per conoscerci completamente – continua Edoardo -, ma penso che la rosa sia preparata per ogni evenienza. Quando saremmo tutti al top, dovremmo essere tutti bravi a stare sulla stessa barca. I campionati son lunghi e le difficoltà arrivano, quindi bisogna senza dubbio mentalizzarci su questo aspetto qua”.

Con le parole del mister, si è capitato che, quest’anno, sarà lui il giocatore al centro del progetto: “Mi fa piacere perchè testimonia fiducia da parte della società e di tutto l’ambiente. Questo mi responsabilizzerà e bisognerà sicuramente essere un po’ meno Capra del solito (ride ndr.) e un po’ più concentrato su questo progetto”.