Nuove regole per i possessori di cani ad Albisola: bottiglietta, sacchetti e guinzaglio sempre con sè. Sanzioni fino a 200 euro

Albisola Superiore. E’ previsto un nuovo regolamento in materia di decoro e pulizia delle aree verdi e dei marciapiedi nella città ad Albisola Superiore. Dal Comune affermano che si tratta di “poche e basilari regole che dovrebbero rientrare nel senso civico e nell’educazione cittadina ma che, a fronte di ripetuti inconvenienti, si è ritenuto opportuno intervenire per ridurli al minimo con l’auspicio di vederli azzerarsi”.

Le regole si focalizzano sul comportamento dei possessori di cani di qualsiasi taglia e prevedono il possesso obbligatorio di una bottiglietta d’acqua per eseguire il lavaggio dell’urina del proprio cane, e dei sacchetti idonei per raccogliere le deiezioni del proprio animale a quattro zampe. I cani inoltre devono essere condotti al guinzaglio in tutte le aree pubbliche della città.

Le sanzioni che possono essere effettuate ai trasgressori sono piuttosto salate: possono raggiungere i 200 euro. Vengono intensificati i controlli che possono essere effettuati anche da agenti di polizia locale in abiti civili. Anche nella vicina Savona i controlli per arginare i fenomeni di degrado legati alla cattiva conduzione dei cani da parte dei proprietari sono stati intensificati, anche da agenti in borghese. A essere sanzionati fino a 500 euro 11 persone che, a vario titolo, non avevano provveduto a pulire il suolo dai bisogni corporali dei propri animali.

“Cittadini e turisti, in particolar modo bambini, commercianti, possessori di cani rispettosi non devono e non meritano di imbattersi nei risultati prodotti da comportamenti scorretti e non rispettosi dei beni pubblici da parte di altri: deiezioni, sudiciume e sporcizia” conclude l’assessore Roberto Gambetta.