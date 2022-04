Deiezioni canine lasciate al suolo, si intensificano i controlli a Savona: sanzionate 11 persone

Savona. Sono stati intensificati i controlli della polizia locale di Savona per arginare i fenomeni di degrado legati alla cattiva conduzione dei cani da parte dei proprietari.

Nelle ultime settimane gli agenti sono stati impegnati in servizi mirati finalizzati a reprimere le problematiche legate alle deiezioni canine lasciate sul suolo pubblico dai proprietari degli animali.

Gli agenti, impiegati anche in controlli in abiti borghesi, hanno presidiato le zone cittadine maggiormente frequentate da chi porta a passeggio i cani. Sanzioni fino a 500 euro per 11 persone che, a vario titolo, non avevano provveduto a pulire il suolo dai bisogni corporali dei propri animali.

I controlli proseguiranno.