Dopo due anni hotel aperti anche a Pasqua, gli albergatori savonesi: “Ottimisti. Aspettiamo tante prenotazioni”

Savona/Alassio. Pasqua è ormai alle porte e negli alberghi della provincia di Savona si tira un sospiro di sollievo: è buono il trend delle prenotazioni in hotel e strutture ricettive per il periodo delle festività.

C’era molta attesa: “Negli ultimi 7/8 anni la permanenza dei turisti a Pasqua era limitata ai soli week end, un mordi e fuggi dal sabato a lunedì. Abbiamo anche dovuto abbassare un po’ prezzi. Poi il Covid e due anni di chiusura forzata”, ha commentato ai microfoni di Ivg la presidente degli albergatori di Alassio, Stefania Piccardo.

“Nelle mie strutture (3 hotel) – spiega Piccardo – quest’anno le prenotazioni sono buone, i soggiorni sono di almeno 4 o 5 notti, c’è movimento, ci sono ancora richieste di prenotazioni e tanta voglia di mare e di ritornare ad Alassio”. Fiducia anche per il turismo europeo, un ulteriore boccata d’ossigeno: “In primavera tornano i turisti svizzeri, tedeschi e nei week end i francesi”. Una stoccata verso chi organizza gli eventi: “Purtroppo le manifestazioni sono solo nei week end e nel resto del mese il panorama è un po’ triste”, conclude.

Lo stesso entusiasmo da parte di Carlo Scrivano, direttore provinciale dell’Unione Provinciale Albergatori: “Pasqua promette bene, ci stiamo avviando verso una buona stagione“. Per Scrivano a incidere positivamente sui flussi turistici le competizioni che stanno caratterizzando questo ultimo periodo, soprattutto nel ponente savonese: “Nonostante l’inverno difficile, grazie agli eventi sportivi che si sono alternati il fine settimana le strutture si riempivano”.

Una frenata improvvisa delle prenotazioni era avvenuta in concomitanza dell’aumento dei costi delle bollette ma ora la ripartenza: “Dopo uno stop in seguito alla guerra, ora la gente è di nuova fiduciosa“.

Nel mirino degli albergatori, ancora una volta, il caos autostrade: “Abbiamo una palla al piede che ci trasciniamo”, il commento amareggiato di Piccardo. Fa eco Scrivano: “I turisti vengono in Liguria perché nella nostra regione si sta bene e c’è un’offerta variegata con servizi buoni – osserva -. Ma appena arrivano ci dicono ‘siete irraggiungibili, come fate a sopportare queste condizioni’“.

Un po’ più cauti il presidente di Assoristobar Carlomaria Balzola e il presidente di Federalberghi Andrea Valle. “Le prenotazioni sono molto calme. I turisti che avevano prenotato nei mesi scorsi non hanno dato disdette, ma di solito nelle due settimane precedenti la Pasqua c’era un aumento di prenotazioni, ma ora non sembra esserci il consueto incremento“.

A complicare la situazione l’aumento dei prezzi: “Avremo probabilmente molte prenotazioni last minute. Per quanto concerne invece la ristorazione tante prenotazioni dei tavoli non sono ancora arrivate, mentre le conferme sono pari al 20/30% . Siamo anche in attesa di capire meglio le nuove norme post pandemia e il ritorno alla normalità. Comunque prevediamo un buon afflusso e speriamo nel bel tempo come nell’anno passato dove avevamo però strutture e locali chiusi “, conclude Balzola.

Queste percentuali sono confermate anche da Valle per quanto riguarda gli alberghi: “A incidere sarà il tempo atmosferico. Ma noi abbiamo alte aspettative e siamo ottimisti. La maggiorparte delle prenotazioni arrivano nella settimana prima e quando va bene si fermano per 3 massimo 4 giorni. Ma abbiamo aspettative alte e siamo fiduciosi”.