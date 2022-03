Effetto caro bollette, preoccupazione degli albergatori savonesi: “Crollo drastico delle prenotazioni”

Savona. “Proprio in questi giorni in cui stanno arrivando le bollette da pagare, abbiamo notato un crollo drastico delle prenotazioni per i soggiorni nei nostri alberghi“. Lo ha detto il presidente dell’Unione Industriali di Savona e dell’Unione Provinciale Albergatori Angelo Berlangieri a margine della conferenza stampa sul caro carburante con gli autotrasportati che operano nella provincia di Savona.

Dopo i primi segnali incoraggianti arrivati anche grazie alla fine dello stato di emergenza legato al Covid il 31 marzo 2022, ora “la situazione è preoccupante“, commenta Berlangieri. “Il caro energia influisce su tutte le imprese ma anche sulle famiglie che hanno ricevuto ora le bollette e in seguito al raddoppio del costo si riducono le spese. E si fa a meno della vacanza”.

A questo problema si aggiungono le conseguenze geopolitiche della guerra in Ucraina e i nuovi flussi turistici: “Anche in questa stagione prevarrà il turismo di prossimità. Verranno ancora gli svizzeri, i francesi, i tedeschi e i neederlandesi che sono un mercato importante, ma tutto il resto lo abbiamo perso completamente per il terzo anno consecutivo. Riuscivamo con i turisti extra europei a mantenere la redditività nei mesi di spalla”.

Come ripetuto in più occasioni da Berlangieri, gli operatori che lavorano in provincia di Savona e in Liguria “soffrono la situazione delle infrastrutture stradali e autostradali” e “pagano l’incuria di decenni”.