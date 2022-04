Amministrative 2022, tre liste a Cairo: dopo Lambertini e Briano, Giorgia Ferrari esce allo scoperto

Cairo Montenotte. Da mesi girano voci in città sulla probabile candidatura di Giorgia Ferrari alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno ed ora il capogruppo di minoranza esce allo scoperto.

“Cairo Civica Democratica”, infatti, ha indetto per giovedì (14 aprile) una conferenza stampa per presentare il suo candidato sindaco e, seppur nell’invito non ci sia traccia del nome, le indiscrezioni confermano che si tratta dell’avvocatessa cairese.

Come noto, alla lista non prenderanno parte tutti gli attuali consiglieri d’opposizione: Alberto Poggio e Nicolò Lovanio hanno deciso di correre con “Più Cairo” (il gruppo capitanato dall’ex sindaco Fulvio Briano), mentre Silvano Nervi e Matteo Pennino staranno dalla parte di Ferrari.

Una scissione del gruppo, che si era unito a novembre 2020 (compattando la lista Cairo Democratica con il Movimento civico) proprio in vista delle elezioni, arrivata dopo alcune polemiche interne. Parrebbe infatti che Ferrari non abbia gradito la scelta del Partito Democratico di puntare su Fulvio Briano, non rispettando gli accordi presi in precedenza secondo i quali alla corsa per la poltrona da sindaco avrebbero dovuto partecipare la stessa avvocatessa oppure Alberto Poggio.

La decisione dei dem è stata vista come un “tradimento” da parte di Giorgia Ferrari che ha quindi deciso di creare una terza lista, nonostante (sostengono voci in paese) sia stata invitata ad un tavolo per chiarire e trovare un accordo.

In caso di vittoria, Giorgia Ferrari sarebbe il secondo sindaco donna di Cairo, dopo la compianta Franca Belfiore al comando dal 1993 al 1999, prima come sostituta del dimissionario Pietro Castagneto e poi eletta dai cittadini alle urne. Prima, però, dovrà vedersela con l’attuale primo cittadino Paolo Lambertini che si presenta con la lista Noi per Cairo e con l’ormai ex “amico” Fulvio Briano.