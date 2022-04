Amministrative 2022, Lambertini taglia col passato e lancia la sua lista: si chiamerà “Noi per Cairo”

Cairo Montenotte. Si chiamerà “Noi per Cairo” e non più “Cambiamo Cairo”, la lista con cui il sindaco Paolo Lambertini si presenterà alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. L’annuncio della nuova denominazione arriva attraverso la pagina Facebook ufficiale del gruppo: nessun post o informazione aggiuntiva, appare solo il nuovo nome.

E se ad alcuni potrebbe sembrare “solo” un dettaglio social, in realtà dal punto di vista politico così non è. La scelta, infatti, sancisce ancora una volta la presa di distanza dal progetto politico del presidente Giovanni Toti, dopo la decisione del primo cittadino di abbandonare la tessera del partito arancione.

Una decisione forzata anche dagli esponenti del cosiddetto “Patto del Balilla” (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liguria popolare, più l’Udc) che qualche settimana, dopo una riunione da cui hanno escluso Cambiamo”!, hanno dichiarato: “Sospendiamo il nostro giudizio su Lambertini, finché non sapremo cosa vuole fare Toti sulla sanità in Val Bormida”.

Nonostante il capogruppo in Regione di Cambiamo! Angelo Vaccarezza avesse replicato alle dichiarazioni del centrodestra, definendole una “barzelletta” e sottolineando come “Lambertini non avesse bisogno che i partiti gli dicessero se potesse o meno ricandidarsi”, il sindaco cairese aveva optato per lasciare gli arancioni.

“La politica per me sta dietro e deve essere al servizio del progetto per il bene comune: è un servizio non il fine”, aveva spiegato Lambertini dicendosi pronto ad un secondo mandato, caratterizzato da un progetto civico, come avvenuto cinque anni fa. La sua adesione a Cambiamo, infatti, fu una scelta successiva alla vittoria elettorale.

Lo stesso però non vale per tutti gli altri candidati della lista, alcuni dei quali si ripresenteranno ancora appoggiati dai loro partiti di appartenenza: Caterina Garra è di Cambiamo; Roberto Speranza e Maurizio Briano della Lega; Fabrizio Ghione di Liguria Popolare. A loro si aggiungerà anche Monica Bisazza per Fratelli d’Italia, oltre ad altri candidati indipendenti, o almeno così dicono le indiscrezioni.

Unica certezza per ora confermata da Lambertini è che l’ossatura del gruppo sarà la stessa, ci saranno solo alcune defezioni dovute a motivi personali: dovrebbero lasciare Nicolò Zunino, Nella Ferrari e Matteo Dalla Vedova.

La lista “Noi per Cairo” dovrà vedersela con “Più Cairo”, il gruppo capitanato dall’ex sindaco Fulvio Briano che ha scelto di rimettersi in gioco. Nelle lotta per la poltrona da sindaco dovrebbe gareggiare anche Giorgia Ferrari, attuale capogruppo di minoranza. L’avvocatessa, però, non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale, anche se voci dicono che abbia già scattato le foto per la campagna elettorale e si stia muovendo per trovare i suoi candidati, tra cui ci sarà anche Silvano Nervi.