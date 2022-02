Prima Categoria “B”, tra Savona e Campese è 0-0 al termine dei primi 45’: segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Savona 0-0 Campese [Live]

Noli. Oggi al campo sportivo di Voze va in scena una delle gare valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi nel big match odierno sono Savona e Campese, due formazioni in lotta per la promozione volenterose di vincere per fare un passo decisivo verso il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Maurizio Podestà (in campo con il 4-3-3) si schierano con Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti (C), M. Esposito, Serhiienko, Grandoni, Rossetti, Macagno e Castagna.

In panchina si accomodano Bresciani, Gavarone, Stefanzl, G. Balleri, A. Vittori, F. Esposito, Gamba e Y. Vittori.

Gli ospiti invece rispondono con il 4-4-2 interpretato da Balbi, Pirlo, Chiappori, Pastorino, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Bardi, Ardinghi, Criscuolo (C) e Macciò.

A disposizione ci sono Zunino, Nania, Pastorino, Marchelli, Arranche, Cenname e Bassi.

La cronaca

Alle ore 11:04 l’arbitro comanda l’inizio dell’incontro.

Al 3’ il Savona dimostra grande aggressività, la Campese però si difende con ordine.

Al 10’ ecco il primo squillo della sfida. Gallotti imbeccato da Grandoni impensierisce di testa la retroguardia avversaria, ma l’arbitro ferma tutto per una posizione di offside.

Al 15’ clamorosa chance per gli Striscioni. Rossetti colpisce di testa da posizione ravvicinata, il suo tentativo però termina sul fondo.

Al 18’ arriva la prima grande occasione ospite. La Campese risolve una mischia furibonda in area trovando la via della rete, tuttavia il direttore di gara si trova costretto ad intervenire: fallo di mano e gol annullato

Al 21’ ecco la prima ammonizione del match: sanzionato un intervento irregolare di Carro Gainza.

Al 23’ sono ancora i genovesi a rendersi pericolosissimi. Criscuolo dal limite prova a mostrare le proprie ottime doti balistiche, ma la sua conclusione non trova la fortuna sperata: altro brivido per il Savona!

Al 28’ è ancora il numero 10 biancoblù a provarci calciando una punizione da ottima posizione, un tentativo che tuttavia termina alto.

Al 36’ il match vive una fase di stallo: entrambe le squadre avvertono il peso della posta in palio e scelgono di non rischiare particolari giocate.

Al 43’ Macciò compie un intervento falloso e l’arbitro non ha dubbi: è per lui il primo cartellino giallo all’indirizzo di un giocatore della squadra ospite.

Al 45’ Criscuolo prova a sorprendere Rinaldi sul primo palo, l’estremo difensore biancoblù fa però buona guardia respingendo la sua conclusione.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Termina però 0-0 senza ulteriori emozioni una prima frazione davvero contratta, un primo tempo sicuramente condizionato dall’importanza della posta in palio e di conseguenza dal timore di subire la rete dello svantaggio. L’impressione è che alle due squadre serva ben altro per sbloccare la sfida, per adesso bloccata e con poche occasioni da gol. Nel frattempo sugli altri campi pareggia la Sampierdarenese, vince invece la Vecchiaudace Campomorone.

Alle 12:04 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità con Podestà che opta per sostituire uno spento Rossetti per favorire l’ingresso in campo di Francesco Esposito. Stesso undici invece per la Campese.

Al 4’ ecco subito i genovesi. Ardinghi si incunea in area di rigore e calcia, Rinaldi però blocca senza particolari grattacapi.

Al 12’ Podestà tenta di risolvere l’impasse schierando Balleri al posto di Serhiienko.

Al 13’ la partita si fa maschia e l’arbitro si trova costretto ad estrarre un altro cartellino: ammonito Bonanno.

Al 15’ anche Bardi viene sanzionato.

Al 19’ Macagno prova a trasformare in oro un calcio di punizione, tuttavia il suo tentativo viene bloccato da Balbi.

Al 20’ Carro Gainza tenta la soluzione dal limite, ma anche la sua conclusione termina fuori misura.

Al 27’ anche mister Meazzi opta per una sostituzione: Ardinghi viene prelevato da Cenname.