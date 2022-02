Prima Categoria “B”: Savona fermato sul pari, ne approfitta solo la Samp. Bene Vadese e Q&V

Il Savona perde la testa della classifica. Il pareggio con la Campese è però un risultato agrodolce visti gli esiti delle altre partite. Agro perché, come già detto, fa scivolare gli striscioni al secondo posto e tiene in vita le speranze di vittoria finale dei genovesi. Dolce perché una sconfitta avrebbe compromesso non poco il tentativo di vittoria finale, consentendo alla Campese l’aggancio in classifica e al San Cipriano di avvicinarsi. Inoltre, e questa è la cosa più importante, il pareggio permette di essere a meno due dalla Sampierdarenese e quindi di poterla scavalcare in caso di vittoria settimana prossima.

La classifica: Sampierdarenese 40; Savona 38; Campese e San Cipriano 35; Vadese e Speranza 27; Quiliano&Valleggia 25; Pra’ FC 22; Pro Pontedecimo 20; Vecchiaudace 18; Letimbro 13; Città di Cogoleto 4; Fegino 0.

Formazioni e goal

Savona: Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti , M. Esposito, Serhiienko, Grandoni, Rossetti, Macagno e Castagna. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Stefanzl, G. Balleri, A. Vittori, F. Esposito, Gamba, Y. Vittori. Allenatore: Podestà.

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Pastorino, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Bardi, Ardinghi, Criscuolo, Macciò. A disposizione: Zunino, Nania, Pastorino, Marchelli, Arranche, Cenname, Bassi. Allenatore: Meazzi.

Speranza: Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Certomà, Orsolini (C), Conti, Cham, Crocetta, Sabally, Di Nardo. A disposizione: Selimaj, Sivori, Scarfò, Niang, Ranne, Buzali, Intili, Leone. Allenatore: Girgenti.

San Cipriano: Carbone, Villa, Sessa, Guida, Montecucco, Vargiu, Paolessi, Olanda, S. Vulpes, Lipani, Lalli, M. Semino. A disposizione: G. Vulpes, Pozzati, Rosasco, D. Semino, Vicini, Carvalho. Allenatore: Siri.

Città di Cogoleto: Perata, Santoro, Rampanti, Socchia, Cogliano, Grandoni, Grezzi, Iadanza, Rebagliati, Cozzi, Maragliano. A disposizione: Menoni, Mannari, Siri. Allenatore: C.T.

Vadese: Cavalleri, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Leskay, Uruci, Raffa, Piu, Salis, Tona. A disposizione: Tregambe, Appice, Amato, Brando, Brondo, Provato. Allenatore: Saltarelli.

Vecchiaudace 4 (Pili, aut Nasiti, Rondoni, aut Lebole) – Fegino 1 (Orgiana)

Vecchiaudace Campomorone: Colombo, Lume, Carrus, Pastore, Muratore, Cavicchioli, Canton, Mineo, Pili, Taravella, Rondoni. A disposizione: Pisani, Sangiuliano, Noris, Cosentino, Costa, Fernandez, Federici. Allenatore: Messina.

Pra’ FC 0 – Sampierdarenese 2 (Musiari, Parodi)

Pra F.C.: Schepis, Caltabiano, Pasquino, Larosa S, Dellavecchia, Bruni, Gjoka, Rejaibi, Donadini, Gatto, Larosa P. A disposizione: Buzzanca, Mancini, Mukaj, Sansone, Limonta, Vacca. Allenatore: Odescalchi.