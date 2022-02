Savona, Marinelli tuona: “Non investirò più neanche un euro sul Bacigalupo, domani mi aspetto una grande prestazione”

Savona. Domani alle ore 11:05 il Savona scenderà in campo contro la Campese, una sfida da non sbagliare per gli Striscioni uni modo tale da poter affrontare al meglio il decisivo match del prossimo weekend contro la Sampierdarenese.

A fare il punto sulla situazione in casa biancoblù a meno di 24 ore dalla gara cruciale programmata alle ore 11:00 di domani è stato il presidente Simone Marinelli, numero uno del Savona il quale ha esordito dichiarando: “Sono rimasto sorpreso dalle analisi della sconfitta rimediata in Coppa Italia fatta da alcuni giornalisti. Abbiamo giocato ad Albenga con numerosi 2006 (ragazzi militanti negli Allievi degli Striscioni, ndr) e molte riserve, mi sembra palese che la Coppa non fosse il nostro obiettivo stagionale. Detto questo faccio comunque i complimenti al Pontelungo, domani però sono convinto che vedremo un altro Savona, una squadra in grado di giocarsela e di divertire”.

In seguito l’intervistato ha proseguito svelando i motivi della scelta di mandare la squadra di Podestà in ritiro (i biancoblù questa sera hanno cenato all’Hotel Idea e questa notte dormiranno lì, ndr), un’idea nata per compattare ulteriormente il gruppo e che verrà proposta nuovamente anche in occasione del prossimo weekend.

Successivamente Marinelli è tornato sul rapporto con l’amministrazione comunale relativamente allo stadio Bacigalupo, un tema spinoso che il numero uno degli Striscioni ha affrontato in questa maniera: “Il dialogo con l’assessore allo sport e in generale con l’attuale giunta comunale è chiuso da tempo, ribadisco come già anticipato che non investirò più neanche un solo euro nello stadio Bacigalupo. Penso che il Savona sia l’unico caso in Italia di una società con 114 anni di storia privata del proprio impianto di casa. Al momento noi stiamo bene a Noli, ma nonostante ciò sto cercando un sito dove poter costruire un nuovo stadio nella città di Savona”.

Infine il presidente degli Striscioni ha ribadito il fatto che il cambio operato in panchina abbia portato una nuova mentalità, un fattore che, a suo parere, domani verrà nuovamente mostrato in campo contro la Campese. È così terminata l’intervista pre match di Simone Marinelli, numero uno del Savona speranzoso domani di assistere ad una vittoria che, per i biancoblù, sarebbe davvero preziosissima.