Savona. Emanuele Parrinello è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. E’ stato eletto con 588 voti (pari al 98,73%) dall’assemblea convocata stamattina alle 9.30 all’Sms La Rocca di Legino a Savona.

Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il senatore Franco Mirabelli, il deputato Franco Vazio, il consigliere regionale Roberto Arboscello e, in remoto, il segretario nazionale Enrico Letta. Parrinello era candidato unico alla segreteria è la figura che ha riunito il Partito Democratico e le due “fronde” che si erano battagliate prima del commissariamento. Da diversi anni e fin da giovanissimo dirigente politico, dai Ds fino al Pd, è stato ex assessore comunale a Borghetto e per diversi mandati amministrativi consigliere comunale. Nell’ultima segreteria guidata da Giacomo Vigliercio, oltre a funzioni di carattere organizzativo, aveva il ruolo di tesoriere.

Emanuele Parrinello ripercorre i risultati positivi in provincia degli ultimi mesi (tra cui la vittoria del sindaco Marco Russo) ma esorta gli iscritti a migliorare ancora: “E’ evidente la necessità di fare uno scatto in avanti. Dobbiamo tornare a costruire una proposta autonoma e chiara su ogni questione rilevante“. “A che cosa serve il Partito Democratico?”, la domanda provocatoria del neo segretario: “Deve ritornare centrale l’organizzazione del Partito e servire da strumento di intermediazione tra cittadini e istituzioni”.

Conclusa l’epoca dei “partiti di massa”, l’ascolto all’interno dell’organizzazione ma anche all’esterno è la parola d’ordine della nuova segreteria: “Occorre convocare frequentemente l’assemblea – continua Parrinello -. Il livello provinciale dovrà istitutire i gruppi di lavoro che avranno due stelle polari: il coinvolgimento dei territori e l’allargamento della discussione all’esterno del partito con tecnici ma anche con i corpi intermedi”.

“Il partito deve divenire perno di coalizioni ampie delle formazioni politiche di centrosinistra e delle forze civiche. Saremo affianco all’amministrazione Russo. Nei prossimi mesi daremo una prospettiva reale di sviluppo della provincia. Al centro ci saranno lavoro, sanità pubblica, cultura e ambiente”, ha concluso Parrinello.

Savona, assemblea provinciale del Partito Democratico

GLI INTERVENTI

Si sono susseguiti gli interventi con riferimenti alla guerra scoppiata nel cuore dell’Europa con l’invasione russa in Ucraina, la soddisfazione per la vittoria del centro sinistra a Savona, gli obiettivi che si deve porre il partito per i prossimi mesi e anni.

Il senatore Mirabelli: “Il PD sia promotore di un campo largo basato sui contenuti, come successo a Savona”

Il senatore Mirabelli ricorda la vittoria di Marco Russo a Savona: “Primo capoluogo di provincia in Liguria governato di nuovo dal centrosinistra, dà grande responsabilità al futuro gruppo dirigente. Il Pd, come a Savona, deve diventare promotore di un campo largo non sulla diplomazia ma a partire dai contenuti e dalle proposte”, aggiunge riferendosi alla prossima tornata elettorale. Infatti, per il neo segretario il primo banco di prova saranno le elezioni amministrative della primavera. Ad andare alle urne saranno 7 Comuni tra i quali Cairo Montenotte e Borghetto.

Il sindaco Russo: “Il PD riavvicini i savonesi alla politica”

Il sindaco Russo ringrazia il contributo del PD alle elezioni comunali dello scorso autunno: “Stiamo attraversando un momento storico per Savona, e non solo, un momento importantissimo, paragonabile solo a quello degli anni ’90 quando la città è uscita dalla fase industriale e ha cercato una nuova vocazione“. Ma ci sono alcune novità: “La complessità sociale è mutata e il congelamento degli anni scorsi ha peggiorato la situazione. Ad aggiungersi a questi fattori anche il Covid e la disaffezione alla politica”.

E si rivolge al Partito Democratico per coinvolgere i cittadini e restituire ai cittadini la voglia di fare politica: “Tenere insieme la necessità di dare slancio per portare Savona fuori dalle secche nelle quali si trova – prosegue Russo – e faccia percepire il cambiamento come prodotto di tutta la comunità è un prodotto prettamente politico. Per fare questo l’amministrazione deve ascoltare i cittadini”. “Sono una grande speranza per il futuro“, ha concluso riferendosi all’intergruppo in consiglio comunale dei giovani ricordando le due proposte di questi primi quattro mesi.

La neo segretaria regionale Valentina Ghio: “Risolvere le cronicità per migliorare la vita alle persone, scopo più nobile della politica”

“Il PD deve occuparsi delle questioni importanti per questo territorio: la portualità, lo sviluppo turistico, i giovani (accoglie positivamente la candidatura di Savona a capitale dei giovani 2025), la sanità”, la ricetta di Ghio per permettere al partito di “recuperare la credibilità”. Le neo segretaria Valentina Ghio plaude al sindaco Marco Russo e alla squadra che lo ha circondato: “Bisogna fare così ragionando accanto alla realtà che ci circonda per mettere in campo i percorsi per risolvere le cronicità del territorio per migliorare la vita alle persone, lo scopo più nobile di fare politica”.