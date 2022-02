Il Comune candida Savona a Capitale europea dei Giovani 2025, Russo: “Traguardo ambizioso”

Savona. Il Comune ha presentato lunedì la candidatura di Savona a Capitale europea dei Giovani 2025.

Presenti il sindaco Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, l’assessore Riccardo Viaggi e (in remoto) una rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Giovani, i consiglieri comunali del Partito Democratico Aurora Lessi e Luca Burlando.

La richiesta, formalizzata lunedì scorso con l’inoltro del dossier all’European Youth Forum di Bruxelles. L’European Youth Forum invierà il dossier savonese alla giuria che il 7 aprile annuncerà la cinquina delle cinque città finaliste e, in seguito, della vincitrice.

Soddisfazione del sindaco di Savona Marco Russo: “Oggi annunciamo una decisione molto importante perchè conferma la volontà di mettere i giovani al centro delle politiche di sviluppo della città dei prossimi anni. Lo facciamo ponendoci un obiettivo ambizioso e aspirando a un traguardo importante”. La decisione è stata accolta con entusiasmo da molte realtà locali: “A Savona esiste una realtà viva che ha voglia di ripartire”.

Fa eco il vice sindaco Elisa Di Padova: “Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo. Ci siamo impegnati a costruire il dossier di candidatura in poco tempo e a immaginare come diventerà la nostra città tra qualche anno se dovessimmo raggiungere l’obiettivo è già un primo passo. Sarebbe importantissimo per la nostra città che ha così tanto bisogno di prendersi cura delle giovani generazioni dando loro stimoli, proposte culturali, ricreative, spazi in cui frequentare i propri coetanei e coltivare interessi”.

L’assessore Riccardo Viaggi: “Savona ha bisogno di un futuro. Siamo una città vecchia ma bisogna permettere ai giovani di rimanere a Savona”.

A contribuire a questo primo risultato sono stati i consiglieri Dem Lessi e Burlando: “Abbiamo voluto creare con i giovani un dialogo per costruire insieme le strade – spiega Burlando -. Ci siamo confrontati con le associazioni giovanili. Invece che sentirci dire dall’amministrazione di cosa hanno bisogno i giovani, lo chiediamo direttamente a loro”. E aggiunge Aurora Lessi: “Siamo orgogliosi di essere in consiglio comunale e ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo nei confronti della città e con l’impegno di dare una prospettiva diversa ai giovanni”.

“Ringrazio il sindaco e tutti i ragazzi e le ragazze che con grande impegno ed entusiasmo hanno preso parte e lavorato al progetto di candidatura per la loro città – le parole della presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani -, con l’augurio che questo possa rappresentare un punto di partenza per incrementare la loro partecipazione ai processi decisionali nell’ottica di rafforzare anche la comune identità europea nel nostro Paese. Forza Savona.”

E’ stata appoggiata da 65 tra associazioni, istituzioni ed enti savonesi e ha ricevuto anche il sostegno del Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Tra le realtà ci sono decine di realtà sportive (dalla Rari Nantes alle associazioni che si occupano di scherma, calcio, rugby, danza, karate, pugilato, volley) e culturali (All About Apple, Visioni, Libera, Presidio del Libro, DNA Musica), ma anche l’Università di Genova, l’Unione Industriali, Fondazione De Mari, il Forum del Terzo Settore, le Opere Sociali, il Club Alpino Italiano, Legambiente, Acli, Amici del San Giacomo e Amici del San Giacomo Youth.