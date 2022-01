Pd provinciale, nuovo segretario: Emanuele Parrinello in pole come candidato unitario

Savona. Tempo di congressi e rinnovo per la dirigenza Dem in Liguria e nel savonese, con il via alla presentazione dei candidati e delle liste per le nuove segreterie, regionale e provinciale.

Candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico, una donna, Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, più volte indicata come colei alle quali il Pd ligure si sarebbe affidato per un rilancio politico, che oggi ha deciso di sciogliere del tutto le riserve.

E quindi, in vista del congresso ligure del 20 febbraio, Ghio ha deciso di presentare i contenuti della sua proposta politica con una conferenza stampa all’interno del Mercato Orientale di Genova. Un gesto già simbolico per un partito che vuole (di nuovo) tornare in mezzo alle persone. L’appuntamento, riservato ai giornalisti, è giovedì alle 15.

Sarà quindi lei a prendere le redini del Pd al posto del segretario uscente, Simone Farello, eletto nel 2019. E sarà lei quindi a collaborare con la segreteria provinciale del partito, retta da Simone D’Angelo, per indirizzare le strategie in vista della campagna elettorale per le comunali genovesi del 2022.

Quella di Valentina Ghio rappresenta una linea politica che sta per rimbalzare con forza anche nel savonese, ovvero una candidatura unitaria e condivisa che eviti al Pd lotte e diatribe interne. Prima lo scontro avvenuto nella primavera scorsa, poi il successo alle scorse amministrative come a Savona, ecco un ribaltamento di prospettiva, con la pace interna al partito ora commissariato.

Oggi l’attesa riunione della Commissione congressuale, che ha stabilito regolamento, forme e modalità per il percorso di rinnovo del Pd savonese: segretario e conseguente segreteria con relativi incarichi, ma anche la stessa assemblea provinciale. Oltre che dall’attule commissario, il vicepresidente dei senatori Dem, Franco Mirabelli, che disposte le stesse nomine, la commissione è composta da Renato Zunino, Luca Burlando, Aurora Lessi, Lino Alonzo e Lorena Rambaudi.

Il congresso provinciale è previsto nelle stessa settimana di quello regionale: in pole position per arrivare ad una proposta unitaria è il nome di Emanuele Parrinello, la figura che pare andrà a riunire il partito Democratico e le due “fronde” che si erano battagliate prima del commissariamento. Associato a Parrinello, si sta lavorando ad una lista unica da sottoporre al voto nei circoli per eleggere la nuova assemblea Dem.

Dunque, salvo sorprese sempre possibili in casa Pd, dovrebbe essere lui il nome dell’unità e della condivisione, con la futura composizione di una segreteria rappresentativa e omogenea rispetto agli stessi, e delicati, equilibri interni. Da diversi anni e fin da giovanissimo dirigente politico, dai Ds fino al Pd, Emanuele Parrinello è stato ex assessore comunale a Borghetto e per diversi mandati amministrativi consigliere comunale. Nell’ultima segreteria guidata da Giacomo Vigliercio, oltre a funzioni di carattere organizzativo, aveva il ruolo di tesoriere.

Sarà davvero lui il prossimo segretario provinciale del Pd? Nonostante i rumors e le indiscrezioni confermino questa direzione, non mancano alcuni colpi di coda con candidature alternative, anche se già emerse nel precedente e aspro dibattito interno, ovvero il sindaco di Cisano sul Neva e consigliere provinciale Massimo Niero, o ancora il nome di Alessandra Gemelli e quello del sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti.

Ora, dopo l’esito della commissione provinciale, si dovranno tirare le fila per la corsa alla segreteria, fermo restando un lasso di tempo ancora abbastanza ampio per la presentazione di candidati e liste a supporto. Se fosse confermata la proposta unitaria di Emanuele Parrinello come nuovo segretario savonese, i giorni che separano la data del congresso saranno dedicati alla nuova squadra del partito che lo affiancherà nei prossimi quattro anni.