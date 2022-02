Pd provinciale, per il neo segretario in pectore Parrinello primo banco di prova le amministrative 2022

Savona. Emanuele Parrinello è il candidato unico per la segreteria provinciale del Pd savonese: ormai è ufficiale, vista la scadenza per la presentazione di candidati e liste.

La commissione congressuale ha già stabilito regolamento, forme e modalità per il percorso di rinnovo del partito Democratico nella nostra provincia. Oltre che dall’attuale commissario, il vicepresidente dei senatori Dem, Franco Mirabelli, la commissione è stata composta da Renato Zunino, Luca Burlando, Aurora Lessi, Lino Alonzo e Lorena Rambaudi.

Nell’ambito della procedura interna ai Dem savonesi, sono già iniziati i primi congressi nei circoli territoriali, che dureranno fino al prossimo 17 febbraio, una fase propedeutica in vista dell’assemblea provinciale che è già stata convocata per il prossimo 26 febbraio, giorno nel quale sarà ufficializzata la nomina di Parrinello come nuovo segretario provinciale del Pd, una assemblea che vedrà presenti i nomi della squadra e dell’unica lista in campo, a sostegno dello stesso Parrinello, sottoposta al voto dei circoli.

Al momento, dal diretto interessato nessun commento ufficiale, in attesa che si definisca l’iter e quindi la nomina, tuttavia, secondo quanto appreso, è stato delineato un percorso di massima unità e condivisione per il partito, a partire dal confronto nei circoli territoriali e poi in quella che sarà la prossima assemblea provinciale. La futura segreteria? Sarà rappresentativa di tutte le sensibilità del partito, all’insegna del dialogo e della volontà di definire un programma politico di prospettiva e che guardi al futuro.

Questo nel medio-lungo periodo, naturalmente, ma nuova forza e vigore in casa Pd, con temi e soluzioni concrete, dovranno fin da subito trovare solidi basi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nel savonese con le elezioni amministrative 2022. Per il neo segretario Parrinello in pectore primo vero banco di prova, in primis per la riconquista in casa centrosinistra di Cairo Montenotte e di Borghetto Santo Spirito (Comune nel quale Parrinello è stato assessore e per anni consigliere comunale), ma anche per tentare una riconferma a Noli e Altare, ad esempio.

La linea politica potrebbe essere il modello vincente che è maturato a Savona con Marco Russo: un progetto civico legato ad un candidato forte, un programma amministrativo chiaro e realizzabile e, infine, il supporto dei partiti politici. Tuttavia ogni realtà comunale, come si sa, è differente, per questo Parrinello e la nuova segreteria dovranno mettersi presto al lavoro, definendo sul territorio candidati e proposte di appeal per confermare le vittorie alle ultime elezioni comunali nel savonese.