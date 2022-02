Carcare, procedure accertamento Imu Tasi e Tari 2016: “Prosegue il percorso amministrativo per guidare l’utente”

Carcare. L’amministrazione comunale di Carcare ricorda agli utenti interessati dagli avvisi di accertamento IMU-TARI 2016 quali sono i canali istituzionali e giuridicamente in grado di tutelare i diritti e le posizioni dei singoli cittadini: via telefono ai numeri 800135533, da rete fissa e 0283591708 da mobile, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18; on line attraverso lo sportello virtuale attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

La società Area Srl si rende disponibile, altresì, previo contatto telefonico od on-line, ad incontrare presso la sede comunale gli utenti più fragili e/o gli utenti interessati da pratiche particolarmente complesse. Secondo questa modalità la prossima settimana è già stata organizzata una prima giornata di incontri diretti, nel corso della quale tra mattino e pomeriggio verranno vagliati 25 appuntamenti.

Inoltre, l’ufficio tributi del Comune è a disposizione dell’utenza con una attività di supporto, con il seguente orario: lunedì: 9:00 – 12:30; martedì: 9:00 – 12:30; mercoledì: 9:00 – 12:30; giovedì: 16:00 – 18:00; venerdì: 9:00 – 12:30 e sabato: 8:45 – 11:45.