Possibile accordo tra Unige e Santa Corona, Grande Liguria: “Soddisfatti, appoggiamo col massimo impegno”

Pietra Ligure. “Esprimiamo grande soddisfazione nel leggere la proposta del Presidente della commissione sanità della regione Liguria riguardante il fare diventare Santa Corona centro ricerca universitario”. E’ questo il commento di Grande Liguria alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Brunello Brunetto a IVG.

La novità riportata sarebbe un possibile accordo con l’Università di Genova per la trasformazione del Santa Corona di Pietra Ligure (e magari anche di altri ospedali?) in “clinica universitaria” e rimpolpare così gli staff dei reparti più in difficoltà.

“Siamo davvero soddisfatti in quanto Grande Liguria fece analoga proposta all’interno ad aprile di quest’anno. Era già parte del nostro programma alle scorse elezioni regionali”.

“Ovviamente speriamo che questa ottima idea abbia un seguito – concludono -, noi sicuramente la appoggeremo con tutta la convinzione e il massimo impegno”.