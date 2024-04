Pietra Ligure, Pierino Traverso (“U Magu”) realizza e dona il nuovo stemma del Comune

Pietra Ligure. L’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha “ufficialmente” ricevuto il prezioso dono che Pierino Traverso, “U Magu”, ha voluto dedicare alla sua amatissima Pietra Ligure: lo stemma del Comune, pensato – e già installato – per il luogo più istituzionale possibile, cioè la sala consiliare “Augusto Rembado”.

Realizzato con diverse essenze legnose – mogano per la corona, cedro rosso dell’Honduras per la croce, ulivo per le montagne e, per il medaglione, un intreccio di questi legni – anche questa opera è lavorata ad “intaglio” o intarsio”, arte ni cui Pierino è un vero maestro, come altri suoi lavori dimostrano come, ad esempio, il crocifisso della chiesa di San Bernardo di Ranzi.

Molti i significati che Pierino ha voluto far trasparire: l’insieme non è meramente un “involucro” ma rimanda, grazie alle “spalline” che si intravedono sulle “spalle” dell’opera, ad una “giacca di divisa” a “personificare” l’istituzione e la “legge” che “prendono vita” nella Sala del Consiglio comunale, le “montagne” lasciate al “naturale” che, con le venature del legno ben visibili e le “parti” in rilievo, rappresentano Pietra Ligure, il fondo blu del gonfalone e il medaglione ad intarsio di mogano e ulivo che rappresenta “mirabilmente” il mondo, l’Italia, con il tricolore, la Liguria, Pietra Ligure e quel mare tanto caro a “U Magu”.

“Ringraziamo Pierino Traverso per questa vera opera d’arte che ben racconta delle sue capacità, della sua inventiva, della sua vena artistica e della sua manualità non comune che gli hanno valso il soprannome di “U Magu” ma, soprattutto, dice del grande amore per Pietra Ligure” commentano dall’amministrazione comunale.

“Con la benemerenza del Comune di Pietra Ligure e, nel 2023, il premio “Pietrese dell’anno”, la nostra amministrazione ha già valorizzato e riconosciuto i molti talenti di Pierino – sia in ambito sportivo come primatista mondiale di velocità di motonautica offshore che professionale come maestro d’ascia e costruttore navale – e questo dono alla comunità pietrese ne è davvero il sigillo più prezioso” concludono dal Comune pietrese.