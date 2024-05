Seconda Categoria, il Pallare vince e si regala la finale playoff: Rocchettese battuta di misura 1-0

Risultato: Pallare 1-0 Rocchettese (69’ Ahmed)

Al 97’ finisce qui! Il Pallare vince e vola in finale playoff dove affronterà il Mallare.

Al 96’ Raimondo lascia il campo tra gli applausi dei suoi: dentro Sala al suo posto.

Al 95’ Briano (portiere Rocchettese) di testa sfiora il gol.

Al 91’ il Pallare inserisce Briano per Di Gregorio.

Il direttore di gara comanda 7 minuti di recupero.

All’89’ Abbaldo rileva Boudali.

All’88’ Carta si incarica di calciare una punizione dal limite dell’area scheggiando la traversa: che brivido per il Pallare.

All’87’ Boudali viene sanzionato per aver steso un giocato della Rocchettese involato a rete.

All’86’ mister Chiola tenta il tutto per tutto inserendo Tirana al posto di Monni.

All’83’ Ahmed interviene in maniera irregolare venendo ammonito.

All’81’ Adosio, già ammonito, spende un fallo tattico terminando in anticipo la sua partita: Rocchettese in 10 uomini!

Al 76’ De Carolis, acciaccato, viene sostituito: dentro Martino al suo posto.

Al 69’ si sblocca il match. Ahmed dà immediatamente ragione al proprio tecnico siglando un gol da cineteca: pallonetto morbido morbido calciando poco dopo la lunetta del centrocampo a scavalcare Briano colpevolmente mal posizionato. È 1-0 Pallare al “Ravera”!

Al 68’ Dotta lascia il campo per favorire l’ingresso di Ahmed.

Al 63’ il Pallare si conferma estremamente pericoloso sugli sviluppi di una buona azione corale: Boudali e compagni mancano tuttavia di precisione.

Al 60’ Briano calcia direttamente una punizione dando l’illusione ottica del gol: brivido per la Rocchettese.

Al 58’ il Pallare risponde inserendo Xheka al posto di Resio.

Al 56’ Chiola ridisegna la sua squadra in maniera estremamente offensiva: Cissè rileva Zerbini, De Carolis agirà da terzino destro.

Al 50’ Hublina calcia direttamente una punizione scheggiando la traversa della porta difesa da Briano: che brivido per la Rocchettese!

Alle 17:33 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio per il Pallare mentre la Rocchettese inserisce Sarre al posto di Carle.

Al 43’ Carta cerca la porta a giro da posizione defilata con la sua conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Piantelli.

Al 31’ la Rocchettese prova a rispondere alle scorribande offensive avversarie con la punizione di Carta, un tentativo che tuttavia si stampa sulla barriera.

Al 25’ è ancora il Pallare a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Raimondo da posizione ravvicinata, ma il direttore di gara ferma tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 17’ Morando riesce a smarcarsi calciando dalla distanza, ma il suo tentativo termina di poco al di sopra dell’incrocio dei pali.

All’8’ grande grinta in campo ma ancora nessuna occasione da gol: entrambe le squadre evitano di scoprirsi eccessivamente.

Alle 16:32 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Pallare: Piantelli, Amato, Resio, Briano, Sanna, Boudali (C), Morando, Di Gregorio, Raimondo, Hublina, Dotta.

A disposizione: Giordani, Abbaldo, Xheka, Sala, Briano, Innamorato, Ahmed, Bergamo, Rollero.

Allenatore: Fabrizio Dotta.

Rocchettese: Briano, Zerbini, Tirana, Vinotto, Adosio, Thevenet, Mollea, Pesce, De Carolis, Carta (C), Carle.

A disposizione: Saffirio, Barba, Castelli, Martino, Pastorino, Perrone, Monni, Sarre, Cissè.

Allenatore: Davide Chiola.

Arbitro del match è il signor Matteo Francesco Andreazza della sezione di Savona.

Presentazione

Pallare. Quest’oggi presso il “Ravera” Pallare e Rocchettese si sfidano in occasione della semifinale valevole per i playoff del girone B del campionato di Seconda Categoria. Arrivate ad un solo punto di distanza in classifica (terzi i padroni di casa, quarti gli ospiti), durante la regular season le due squadre affrontandosi hanno collezionato una vittoria a testa: 4-2 per i rossoblù all’andata, 1-0 per la squadra di mister Roso al ritorno. Gli ingredienti per assistere ad una partita equilibrata ed imprevedibile sembrerebbero dunque esserci tutti.