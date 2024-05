Seconda Categoria, Pallare continua a sognare la promozione: le parole di Ahmed, Sanna, Hublina e Raimondo

Pallare. Un vortice di entusiasmo travolgente. Domenica pomeriggio presso il “Paolo Ravera” Pallare e Rocchettese si sono sfidate in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “B” del campionato di Seconda Categoria. Alla fine a prevalere sono stati i padroni di casa con il risultato di 1-o, un epilogo che permetterà alla squadra di mister Roso di giocarsi la promozione nella finalissima prevista domenica 12 maggio con il Mallare.

Tra i protagonisti assoluti del match disputato contro la formazione allenata da mister Davide Chiola si è distinto Abbas Sardar Ahmed, mossa vincente in corsa del tandem Roso-Dotta che ha trovato la rete decisiva dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo: “Tutto questo è per il mister che ringrazio”, ha dichiarato il classe 2000.

“Abbiamo iniziato come squadra sfavorita – ha proseguito Mattia Sanna, uno dei veterani del gruppo – tutti ci davano per morti. Partita dopo partita il gruppo è uscito fuori e ci ha portato fino qui. Finalmente siamo arrivati a questa benedetta finale”.

In seguito ad intervenire è stato Andreja Hublina, giocatore il quale ha rivolto lo sguardo alla finale: “Per affrontare il Mallare dovremo preparare bene la partita cominciando ad allenarci bene da martedì. Cercheremo di dare il massimo provando a chiuderla nei 90 minuti”.

Infine a riprendere quanto detto dai compagni per concludere l’intervista è stato Alessandro Raimondo, attaccante del Pallare il quale ha dichiarato: “Penso che l’unione faccia la forza. Abbiamo creato un gruppo straordinario dall’inizio, andiamo avanti rimanendo sempre uniti”.