Tragedia al San Paolo: 27enne muore dopo il parto - IVG.it

Savona. Tragedia al San Paolo di Savona. Ieri notte è morta una donna, M.G., di 27 anni, dopo aver partorito.

Il personale del reparto, sia medici che infermieri, hanno provato per un’ora a salvare la giovane donna ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Stamattina, il neonato è stato trasferito al Gaslini di Genova grazie allo Sten (Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale) realizzato dal personale dell’Istituto genovese e attivato immediatamente alla nascita.

E’ arrivato nell’ospedale pediatrico genovese con una gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita). La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate, il neonato è ricoverato presso il reparto Patologia Neonatale del Gaslini, intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico.

Secondo quanto ricostruito, in questo momento sarebbero in corso i riscontri diagnostici. La Procura per ora non commenta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Asl2.