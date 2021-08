Albisola, da una struttura abbandonata nasce un nuovo asilo in via De Rege - IVG.it

Albisola Superiore. Da una struttura abbandonata nasce un nuovo luogo di apprendimento e svago per i bimbi dai 3 mesi ai 6 anni. Prende infatti oggi vita il nuovo asilo comunale di Albisola Superiore, che è stato allestito in via De Rege.

La struttura era già esistente, ma da anni non aveva più la sua connotazione ed è così che l’amministrazione comunale, con il supporto della Regione Liguria e delle associazioni di volontariato del territorio, ha deciso di investire per offrire uno nuovo spazio per i bambini della città.

“L’asilo in via San Pietro era una realtà molto vecchia che aveva sicuramente bisogno di una nuova ristrutturazione – spiega il sindaco Maurizio Garbarini -. Abbiamo investito perciò in questa direzione, puntando su qualcosa di già esistente, valorizzandola”. Il progetto, grazie al quale questa struttura – nuova negli interni – ha potuto prendere vita, è reso possibile con l’aiuto economico della Regione Liguria, dei fondi ricavati dalla vendita del complesso di San Pietro e in particolare dalle associazione del centro e di Balbi, che si sono fuse e hanno coinvolto a loro volta altre associazioni di volontariato di Albisola.

“Il rapporto di collaborazione con il Comune di Albisola è sempre stato molto forte – commenta il consigliere regionale, Alessandro Bozzano, presente all’inaugurazione -. Siamo orgogliosi che dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022 i bambini potranno contare su questo nuovo asilo, che viene inaugurato con qualche mese di anticipo“.

“La Regione Liguria ha sempre incentivato gli aspetti fondamentali che sono nelle associazioni di volontariato che sono il tessuto connettivo della nostra comunità” aggiunge Bozzano. In questo asilo, infatti, come spiega l’assessore Sara Brizzo, “si ha la possibilità di formare a 360° i bambini coinvolti, anche grazie alle attività di doposcuola realizzate dai volontari provenienti dalle varie associazioni del territorio, come alpini, protezione civile, Auser e Croce Verde”.

In questa realtà il Comune di Albisola per il nuovo anno scolastico avrà a disposizione anche di tre tensostrutture temporanee (presso questo plesso e in via Alla Massa) che permetteranno nuovi spazi per laboratori, attività ludico-ricreative, assicurando un maggiore distanziamento tra alunni in epoca di Covid-19. Il finanziamento ottenuto, tramite bando del Ministero dell’Istruzione, è pari a 144mila euro che saranno utilizzati per il noleggio delle strutture.