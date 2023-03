Albisola, in estate i lavori per ampliare l’asilo di via De Rege: diventerà un polo educativo 0-6 anni

Albisola Superiore. Con i fondi provenienti dal Pnrr e una parte di risorse proveniente dalla cassa del Comune verrà creato ad Albisola Superiore un polo che unisce le realtà educative comunali per i bambini da 0 a 6 anni: l’asilo nido comunale, la scuola paritaria, la sezione Primavera e la scuola materna.

Dopo il trasferimento da San Pietro a via De Rege, avvenuto nell’agosto del 2021, l’asilo nido e la sezione Primavera si trovano in via De Rege, mentre la scuola materna (3-6 anni) in via San Pietro. Con questo progetto verranno così avvicinate.

“I lavori di ampliamento dell’edificio in via De Rege saranno strutturali e organizzativi – spiega l’assessore Sara Brizzo -: per avere i nuovi spazi si stima che la gara per realizzare i lavori verrà aggiudicata entro maggio, mentre a giugno verranno espletati tutti i controlli”. E’ probabile quindi che il cantiere apra in estate per raggiungere così una superficie strutturale di 180 mq.

La delibera per la creazione del polo scolastico 0-6 anni era stata approvata due anni fa, ora la vincita del bando Pnrr per la realizzazione effettiva del progetto. Sono circa 470mila euro i fondi provenienti dal Ministero, il Comune di Albisola aggiungerà 170mila euro.