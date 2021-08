Ancora disagi in A10: 9 km di coda tra Varazze e Savona, altri 6 tra Spotorno e Albisola - IVG.it

Savona. Ancora un’altra giornata all’insegna dei rallentamenti e delle code in autostrada. Si registranoin A10 6 km di coda tra Spotorno e Albisola causa lavori. In direzione opposta ci sono altri 9 km tra Varazze e Savona.

E’ uno dei tratti più critici. Infatti, la riattivazione dei cantieri in A10, in particolare nelle gallerie Ranco (tra Savona e Albisola), provocano restringimenti di carreggiata permanenti. Fino a metà settembre, tuttavia, rimarrà in vigore la sospensione di tutti i lavori nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per migliorare il flusso e il deflusso dei turisti che frequentano le riviere.

La situazione è destinata a perdurare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: il piano di messa in sicurezza delle gallerie durerà almeno 5 anni, oltre alla sostituzione delle barriere in A7 e A10, rinviata a dopo l’estate per limitare l’impatto sul traffico nel periodo più intenso per il turismo.