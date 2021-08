Autostrade, tornano i cantieri e quindi i disagi: 9 km di coda tra Spotorno e Albisola - IVG.it

Liguria. Superata in maniera quasi indenne la domenica del grande controesodo estivo, marchiata col bollino rosso in gran parte d’Italia, in Liguria sono tornati dopo lo stop nel weekend i cantieri in autostrada e di conseguenza le code e i disagi.

Dal pomeriggio si sono registrati in A12 fino a 7 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo per lavori, altri 4 chilometri tra Recco e Chiavari sempre a causa dei restringimenti di carreggiata.

Situazione simile in A10 dove si segnalano 9 chilometri di coda tra Spotorno e Albissola e altre 3 tra Celle e Savona, dunque in entrambe le direzioni, ancora a causa dei cantieri di manutenzione autostradale.

A pesare è il ritorno del “normale” traffico lavorativo, ma è probabile anche che una parte dei vacanzieri abbia deciso di posticipare di qualche giorno il rientro per evitare le code, finendo invece beffata dal ripristino dei cantieri.

Situazione destinata a perdurare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: il piano di messa in sicurezza delle gallerie durerà almeno 5 anni, oltre alla sostituzione delle barriere in A7 e A10, rinviata a dopo l’estate per limitare l’impatto sul traffico nel periodo più intenso per il turismo.

La riattivazione dei cantieri in A10, in particolare nelle gallerie Ranco (tra Savona e Albisola), provocano restringimenti di carreggiata permanenti. Fino a metà settembre, tuttavia, rimarrà in vigore la sospensione di tutti i lavori nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per migliorare il flusso e il deflusso dei turisti che frequentano le riviere.

Da giovedì 26 agosto al via una serie di interventi provvisori sulla galleria Di Pra’ sull’autostrada A10, già avviati la scorsa settimana, che procederanno fino al 22 ottobre esclusivamente di notte dal lunedì al venerdì a eccezione di due weekend, previsti a ottobre, in cui sarà necessario installare una riduzione di carreggiata permanente in direzione Savona.

A partire da settembre criticità sul nodo A10-A26 con la chiusura contemporanea di tre gallerie per tre giorni complessivi durante ogni weekend, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina compresi: le due gallerie parallele Madonna delle Grazie della A10 e della A26 e la galleria Villa Tassara che collega la A10 alla A26 in direzione Nord per chi arriva da Savona.

Difficile la situazione anche sulla A6 Savona-Torino: chiusura della corsia di marcia in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 114+150 al km 110+194 fino alle ore 18:00 del 30 settembre; lavori con deviazione in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 113+000 al km 110+194 fino alle ore 18:00 del 30 settembre; lavori con deviazione in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+650 fino alle ore 19:00 del 31 ottobre 2021; lavori con deviazione in direzione Savona tra Millesimo e Altare dal km 99+500 al km 100+000 fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2021; lavori con deviazione in direzione Torino tra bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 113+000 al km 110+194 fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2021; infine lavori con deviazione in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+650 fino alle ore 19:00 del 31 ottobre 2021.