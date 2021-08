Scontro scooter-auto ad Albisola e a Borgio, due giovani in codice giallo - IVG.it

Albisola Superiore/Borgio Verezzi. E’ stata una mattinata caratterizzata da tanti piccoli incidenti un po’ in tutto il savonese quella appena trascorsa. A seguito della ripresa delle attività di manutenzione sull’A10, il traffico si è riversato sulle strade cittadine, causando diversi rallentamenti, anche nel primo pomeriggio.

Fortunatamente le collisioni tra alcuni mezzi non si sono rivelate dall’esito tragico, ma numerose sono le persone accompagnate in ospedale a causa dei traumi subiti.

Da ultimi, tra le 13 e le 14 si sono verificati incidenti simili ad Albisola Superiore, in località La Pace, e a Borgio Verezzi, in via Matteotti. A scontrarsi, in entrambi i casi uno scooter e un’autovettura. Ad avere la peggio i conducenti dei mezzi a due ruote che sono stati soccorsi dal personale sanitario, il primo dalla Croce Verde di Albisola e l’altro dalla Croce Bianca di Borgio e trasportati ai vicini ospedali.

Sia nell’incidente avvenuto ad Albisola, sia in quello a Borgio Verezzi si tratta di giovani feriti, un ragazzo e una ragazza di circa 30 anni. Fortunatamente i traumi riportati non sono stati ritenuti gravi: per le loro condizioni di salute sono stati disposti due codici gialli.

Sul posto, per analizzare le dinamiche degli incidenti ed effettuare i rilievi del caso, presenti anche le forze dell’ordine.