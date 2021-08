Autostrade, ancora disagi in A10: 7 km di coda tra Spotorno e Albisola - IVG.it

Savona. Sulla A10 in direzione Savona si registrano 7 km di coda tra Spotorno e Albisola causa lavori. In direzione opposta, invece, al momento c’è 1 km di coda tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa di un automezzo pesante in avaria al chilometro 54+900.

La situazione è destinata a perdurare nelle prossime settimane. Il piano di messa in sicurezza delle gallerie durerà almeno 5 anni. Sarà prevista anche la sostituzione delle barriere in A7 e A10, rinviata a dopo l’estate per limitare l’impatto sul traffico nel periodo più intenso per il turismo.

La riattivazione dei cantieri in A10, in particolare nelle gallerie Ranco (tra Savona e Albisola), provocano restringimenti di carreggiata permanenti. Fino a metà settembre, tuttavia, rimarrà in vigore la sospensione di tutti i lavori nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per migliorare il flusso e il deflusso dei turisti che frequentano le riviere.