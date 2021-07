Proseguono i lavori sul ponte di Fucine a Murialdo: opera da 1,8 mln di euro - IVG.it

Murialdo. Proseguono i lavori per il nuovo ponte di località Fucine a Murialdo.

L’opera arriva dopo una lunga attesa, con il via libera al progetto esecutivo, poi l’aggiudicazione dell’appalto, fino alla consegna del cantiere: l’intervento è iniziato ai primi di giugno e prevede il rifacimento della struttura crollata nel corso dell’alluvione del 2016 e che aveva isolato quattro frazioni della località valbormidese.

“L’opera è stata immediatamente finanziata da Regione Liguria: un contributo di un milione ottocentomila euro, grazie all’Assessorato guidato da Giacomo Giampedrone” ricorda il capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza, dopo il sopralluogo effettuato circa un mese fa per il via al cantiere insieme a Ezio Salvetto, capogruppo della lista civica “Con Murialdo” e sindaco di Murialdo.

Il Comune di Murialdo ha cofinanziato i lavori per 93 mila euro.

“Oggi questa è la situazione… Stiamo andando avanti, per restituire alla zona sicurezza, vita normale e dignità”.

“Regione Liguria dal 2015 ha messo a sistema tutti i suoi strumenti per essere reattiva, pronta e operativa in materia di tutela e sicurezza del territorio e dell’ambiente. Un passo alla volta, arriviamo fino in fondo” conclude Vaccarezza.

Il nuovo ponte sarà pronto nel giugno 2022: la durata dei lavori è stata stimata in circa 365 giorni.