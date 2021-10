Murialdo, inaugurato il nuovo ponte delle Fucine a cinque anni esatti dall’alluvione che aveva isolato quaranta famiglie

Murialdo. L’orgoglio dei murialdesi: questo il nome proposto dal sindaco Giacomo Pronzalino per il nuovo ponte che, questa mattina, ha visto il taglio del nastro ufficiale.

“Il ponte di Murialdo è stato inaugurato oggi, giornata di un anniversario tragico come quello del 25 ottobre 2011. Abbiamo lavorato tutti insieme con le istituzioni perché quell’arteria fosse restituita, con un ponte nuovo, a tutta la comunità di Murialdo. Con l’inaugurazione della struttura delle Fucine chiudiamo un capitolo complicato per questo territorio, iniziato nel 2016 quando la zona è stata colpita da un’alluvione che, fra i vari danni arrecati, ha distrutto il vecchio ponte isolando ben 40 famiglie nelle borgate Conradi e Pallareto – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile, Giacomo Giampedrone – Ci eravamo presi un impegno con il Comune di Murialdo e lo abbiamo mantenuto. Oggi ricolleghiamo finalmente a tutti gli effetti le due sponde del fiume, con un impalcato di livello superiore dal punto di vista tecnico del precedente”.

“Nel frattempo – prosegue ancora Giampedrone – ho affrontato con i sindaci alcuni temi legati alle numerose emergenze del nostro territorio. Ma quando indosso questa divisa lo faccio con la consapevolezza che facciamo un mestiere molto difficile ma che il sistema tutto insieme, istituzioni e mondo della protezione civile, in Liguria riesce a dare risposte anche su situazioni molto complicate. Questo è un valore che ci porteremo dietro e funzionale per tutti”.

“E’ stato un nel momento, una bella giornata. Oggi è anche una giornata simbolica, poiché ricorre il decennale dell’alluvione che ha colpito la Provincia della Spezia, dove purtroppo hanno perso la vita undici persone. Colgo l’occasione per ricordare, a questo proposito, quanto sia importante la cultura della prevenzione anche da parte dei cittadini, l’autotutela è fondamentale. Come Regione Liguria siamo impegnati quotidianamente per portare avanti progetti e investimenti che migliorino la resilienza del nostro territorio e combattano il rischio di dissesto idrogeologico”, conclude Giampedrone.

Il nuovo ponte nel comune di Murialdo, realizzato con un finanziamento di 1.762.250 euro da parte di Regione Liguria e un cofinanziamento di 92.750.000 da parte del Comune di Murialdo, è collocato più a valle di quello crollato, e vanta una struttura portante in acciaio e spalle e opere accessorie in calcestruzzo armato. E’ caratterizzato da una campata unica con una luce complessiva di 57 metri. La soluzione progettuale risolve le numerose criticità che hanno contribuito a determinare il crollo del vecchio ponte.

Il franco idraulico nei confronti della piena bicentennale che nel vecchio ponte era nullo, è di 1,50 metri, come previsto dalle norme vigenti. E’ stata inoltre eliminata la presenza delle pile in alveo, escludendo il rischio di ostruzioni al deflusso.