Murialdo si tinge di rosa e saluta il Giro con una bicicletta gigante in località Piani

Murialdo. In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Murialdo la popolazione si è spesa nel testimoniare la propria vicinanza, il rosa ha invaso il paese.

L’associazione ciclistica ASD Murus Altus Bikers, a capo della quale c’è il Presidente Corrado Zunino, che all’anagrafe conta 82 anni, ma che per lo spirito e anche il fisico ne dimostra almeno trenta in meno, si è prodigata nel creare una figura nella borgata Piani come testimonia l’immagine e si è fatta promotrice di altre iniziative lungo tutto il tracciato murialdese.

I murialdesi hanno verniciato di rosa tutto il possibile, hanno addobbato le case e le strade di palloncini, festoni, biciclette e tante bandiere italiane, tutti hanno contribuito a rendere gioioso e festoso il paese, lo sforzo profuso e la collaborazione messa in

campo dimostra quanto sia fondamentale “fare squadra”.