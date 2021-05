Conducente di bus aggredito, il responsabile rintracciato e denunciato dai carabinieri - IVG.it

Ceriale. E’ stato rintracciato dai carabinieri l’uomo che, nel primo pomeriggio di oggi, ha aggredito il conducente di un bus di Tpl Linea a Ceriale.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14 di oggi lungo la via Aurelia al confine tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito, nei pressi della rotonda che porta a Capo Santo Spirito. A dare l’allarme è stato lo stesso autista, che ha contattato il 112 riferendo di essere stato aggredito da uno straniero.

Sul posto sono giunte subito pattuglie dei carabinieri di Albenga, Ceriale e Loano: mentre una pattuglia ha assunto le prime informazioni e le testimonianze dei passeggeri, le altre due si sono messe alla ricerca dell’aggressore che nel frattempo si era dileguato.

L’uomo è stato individuato poco dopo nel centro di Ceriale, bloccato e condotto in caserma. Al termine degli accertamenti l’aggressore, un egiziano di 20 anni residente ad Alassio, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate, violenza privata e interruzione pubblico servizio e poi rimesso in libertà.

Fondamentali, per la ricostruzione della dinamica, le testimonianze dei passeggeri ed i video da loro stessi registrati, che oltre a confermare e chiarire l’accaduto ridimensionano i contorni inizialmente attribuiti alla vicenda.

Passeggero aggredisce conducente di bus

Secondo quanto accertato, l’aggressore avrebbe utilizzato l’apertura d’emergenza per scendere dal pullman. Non è chiaro se avesse prenotato la discesa e l’autista non si sia accorto della richiesta, oppure se non abbia prenotato in tempo e abbia quindi cercato in seguito di aprire le porte di uscita. Quel che è certo è che lo straniero ha utilizzato l’apertura di emergenza, costringendo l’autista ad intervenire e scendere dal mezzo per redarguirlo.

A un certo punto la discussione ha preso una brutta piega, con lo straniero che ha spintonato e colpito l’autista. Il guidatore ha quindi estratto il cellulare con la probabile intenzione di chiedere il supporto delle forze dell’ordine. Per tutta risposta lo straniero ha strappato di mano il telefonino al conducente e lo ha fracassato contro la ringhiera che delimita la piazzola di fermata del bus.

Lo straniero ha quindi tirato fuori un coltellino svizzero con cui ha cercato di colpire il suo “rivale”. Il guidatore è riuscito a schivare il fendente diretto al torace, ma è rimasto comunque ferito al braccio. Poi l’aggressore avrebbe scavalcato il muretto lanciandosi sui binari (e rischiando pure di essere travolto dal treno che stava sopraggiungendo), dandosi rapidamente alla fuga.

Il ferito, iniziali N.C., è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dalla croce rossa di Ceriale, intervenuta sul posto insieme all’automedica.