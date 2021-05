Bagni marini del savonese: "Aumentano le prenotazioni, ben vengano regole meno restrittive" - IVG.it

Savona. “Regole meno restrittive per le spiagge e diminuzione della metratura di sicurezza per gli spazi di sdraio e ombrellone? Ben vengano…” Così il presidente regionale e provinciale del Sib-Bagni Marini Enrico Schiappapietra, che ha parlato della stagione estiva ormai alle porte e gli stabilimenti balneari pronti ad accogliere turisti e clienti, dall’Italia e dall’estero.

“Abbiamo incontro il ministro Garavaglia a Loano, per ora restano valide le disposizioni del 2020, considerate comunque positive dalla categoria dei balneari, anche per assicurare relax e al tempo stesso la sicurezza sanitaria che chiedono i nostri clienti: è stato un ottimo punto di partenza, tuttavia è chiaro che se la situazione lo permette avere maggiori spazi sarebbe per noi una importante agevolazione per questa estate” aggiunge Schiappapietra.

“L’anno scorso le cifre hanno indicato una riduzione media degli spazi di balneazione tra il 30-40%, già arrivare ad un 20% sarebbe davvero significativo, non tanto come numeri in sé (da 10 metri quadrati a 9 oppure 8…), quanto come segnale di sicurezza, come immagine complessiva del nostro turismo, riuscendo inoltre ad accontentare parte della nostra clientela, anche quella tradizionale, che l’anno scorso non abbiamo potuto accogliere completamente nei nostri litorali per le diposizioni legate alla pandemia”.

I balneari attendono, quindi, se misure meno restrittive per le spiagge saranno contenute in un nuovo Dpcm oppure ci sarà una delibera ad hoc stabilita dalla Conferenza Stato-Regioni con il via libera del Comitato tecnico-scientifico: “Indipendentemente dallo strumento normativo che verrà adottato, sarebbe una bella iniezione di fiducia per gli operatori e in generale per il rilancio del settore turistico” sottolinea ancora Schiappapietra.

Sulla questione non è mancato il pressing dell’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, nel portare avanti le istanze della categoria chiedendo al ministro Garavaglia la diminuzione nell’immediato delle distanze imposte sulla spiaggia, per aumentare le postazioni disponibili negli stabilimenti, in particolare per un territorio dove le coste non sono particolarmente capienti. L’aumento di posti garantirebbe un maggiore afflusso di turisti sulla riviera, con evidenti vantaggi per l’economia locale, incrementando così il lavoro per gli stabilimenti, i ristoranti e gli alberghi in cui la prenotazione è strettamente connessa all’utilizzo della spiaggia.

E se il primo weekend ufficiale di apertura degli stabilimenti balneari è stato guastato dal maltempo, per i 1.250 bagni marini della Liguria e i 650 della provincia di Savona il ponte del 2 giugno è considerato il vero “start” della stagione estiva: “Fino ad ora registriamo un buon andamento delle prenotazioni, in particolare nei mesi di luglio e agosto, la voglia di mare e spiaggia è forte, non siamo certo al livello pre Covid ma siamo molto fiduciosi di fare molto meglio del 2020″ spiega ancora il presidente Sib Bagni Marini.

Sullo sfondo dell’inizio dell’estate 2021 resta però la spada di Damocle della direttiva Bolkestein, ancora in sospeso: “Tema al centro dei colloqui con il ministro e sul quale ormai, dopo dieci anni e due di emergenza Covid, pretendiamo delle risposte e delle certezze: non dimentichiamo che alcuni operatori hanno scadenze a breve termine sulle concessioni ed è impensabile chiedergli investimenti sulle strutture per renderle ancora più appetibili e competitive sul mercato turistico, nazionale ed internazionale”.

“Il ministro ha riferito che si sta stringendo sempre di più la trattativa con l’Europa, speriamo che l’estate 2021 sia la volta buona e che a fine stagione, come promesso, arrivi l’intervento normativo che metta fine ad una querelle infinita e dannosa per tante imprese del nostro territorio” conclude Schiappapietra.