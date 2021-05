Spiagge, la distanza tra gli ombrelloni potrebbe essere ridotta: c'è l'ok del ministro Garavaglia - IVG.it

Liguria. Oggi pomeriggio si è tenuto a Genova un incontro tra il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a cui hanno partecipato anche il vicepresidente Alessandro Piana, l’assessore e Coordinatore nazionale del Tavolo interregionale del Demanio marittimo Marco Scajola, l’assessore al Turismo Gianni Berrino, l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Durante l’incontro è stato proposto, visto il miglioramento della situazione pandemica, di ridurre il distanziamento minimo previsto tra gli ombrelloni, a oggi fissato in 10 metri quadri a ombrellone sia per gli stabilimenti balneari sia per le piscine.

Una proposta che, fa sapere Scajola, il ministro ha accolto favorevolmente: “Ne sono lieto – commenta – Come Regioni, durante l’ultima riunione del Tavolo interregionale del Demanio Marittimo, ci siamo organizzati per applicare le stesse linee guida del 2020. Il miglioramento dei dati sulla diffusione del Coronavirus riteniamo consentano una riduzione dei distanziamenti senza inficiare il livello di sicurezza di spiagge e piscine”.

“La prossima settimana – annuncia Scajola – convocherò una riunione del Tavolo interregionale del Demanio Marittimo per formulare, insieme ai colleghi delle altre Regioni, una richiesta formale di riduzione delle distanze minime tra gli ombrelloni, che verrà in seguito proposta in Conferenza delle Regioni per l’approvazione da parte del Governo”.

Durante l’incontro, inoltre, è stata richiesta al Ministro Garavaglia la cancellazione del pagamento del canone demaniale minimo, portato a 2.500 euro. “L’aumento esponenziale del corrispettivo ha messo in difficoltà tante piccole realtà, quali le associazioni sportive o di pesca – fa notare Scajola – Speriamo che anche questa richiesta possa essere accolta favorevolmente dall’esecutivo”.