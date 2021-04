Savona, campo nomadi di Fontanassa: approvato nuovo regolamento. Levrero: "Area deve tornare alle funzioni originali" - IVG.it

Savona. Il consiglio comunale di Savona ha oggi approvato il nuovo regolamento, con relativi allegati, per l’utilizzo e la gestione temporanea dell’area ubicata in via Fontanassa, in fregio al campo di atletica, attualmente occupata, come noto, da famiglie di origine Sinti, residenti nel Comune di Savona.

“Il regolamento – afferma l’assessore Roberto Levrero – va a sostituire quello adottato il 26 marzo 2015 dal consiglio municipale della precedente amministrazione e mai applicato perché non si è mai riuscito a costituire e far riunire il Comitato di Gestione (oggi non più previsto nel nuovo Regolamento)”.

“Il nuovo regolamento, per sua natura ‘provvisorio’, è in linea con le richieste e le aspettative europee e nazionali che vogliono l’eliminazione di tutti i campi rom perché, troppo spesso, luoghi di degrado socio-sanitario e fonti di pubblica insicurezza – continua l’assessore -. Al contrario, nel caso di specie nelle more della definitiva integrazione e diversa allocazione dei nuclei familiari Sinti, previste entro il 31 dicembre 2022 (termine prorogabile dalla Giunta con ordinanza attuativa sindacale solo per gravi motivi), saranno, in breve tempo, effettuati i lavori ancora strettamente necessari per la messa in sicurezza dell’area, così come sarà completata l’attuale fase di demolizione dei manufatti abusivi, che ha interessato famiglie anche con soggetti ‘deboli’, nei confronti delle quali è costante l’attenzione del Servizio Sociale del Comune”.

“Il nuovo regolamento, nonostante la prevista breve durata applicativa, definisce i diritti, i doveri e gli oneri di entrambe le parti (Comune e persone utilizzatrici dell’attuale area), nonché le conseguenze sanzionatorie (che, nei casi più gravi, si traducono in allontanamento) nell’ipotesi di pesanti o reiterate trasgressioni – spiega Levrero -. Tutti i capi nucleo familiari attualmente presenti nell’area dovranno presentare, per sé e famiglia, un’istanza di ammissione per essere debitamente autorizzati al corretto uso e gestione delle piazzole loro assegnate, fino al momento in cui non sarà intervenuta l’integrazione e la diversa allocazione dei nuclei medesimi. Nel frattempo, sono vietati nell’area Fontanassa l’ingresso e lo stazionamento di nuovi nuclei familiari“.

“In conclusione, il provvedimento regolamentare così approvato soddisfa due esigenze pubbliche: da un lato, costituisce il presupposto per la futura completa integrazione nella compagine sociale ed urbana di persone che sono cittadini italiani, residenti a Savona, da domiciliare in luoghi abitativi più consoni di quello attuale, senza, peraltro, dimenticare la necessità della messa in sicurezza dell’area attualmente occupata e del rispetto di regole di convivenza finora non applicate; dall’altro, il regolamento approvato ricorda che l’area deve, quanto prima, ritornare alla sua originaria funzione, mai mutata dagli strumenti urbanistici via via succedutisi, ovvero la stretta pertinenza della stessa al campo di atletica a titolo di temporanea sosta per i veicoli a motore” conclude l’assessore savonese.