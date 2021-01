Campo nomadi Fontanassa: nulla di fatto dopo la riunione in Prefettura, Caprioglio prende tempo

Savona. “Nel corso del comitato ordine pubblico e sicurezza è stata presa in esame la situazione al fine di individuare il percorso più idoneo per tutelare i soggetti fragili residenti nel campo e, al contempo, porre in essere le azioni utili ad eliminare sia la situazione di illegittimità sia la situazione di pericolo”.

A dichiararlo è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio al termine dell’incontro in prefettura, deciso durante una riunione tecnica in Comune, avvenuto oggi pomeriggio. Caprioglio continua a temporeggiare e tenta di portare a termine la sua proposta andando contro la decisione del consiglio comunale e della sua stessa maggioranza che hanno scelto di destinare 140mila euro per il rifacimento del parcheggio del campo di atletica e per le case popolari.

Quando lo sfratto sembrava ormai certo, sabato è arrivato il rinvio. Nell’area vivono sia anziani, anche malati, che bambini e il rischio era quello di trovarsi davanti a una situazione molto delicata. Infatti, i residenti dell’area di sosta, al momento, non hanno un piano B.