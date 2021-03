Albenga/Ceriale. Dopo il terribile schianto tra due tir di ieri pomeriggio avvenuto nel tratto autostradale tra Albenga e Ceriale, questa mattina, intorno alle 7.30, ha riaperto la carreggiata sud (dir. Savona) dell’Autostrada dei Fiori. Ancora chiuso, invece, il tratto Borghetto-Albenga in direzione Francia, per il quale non vi è ancora un orario stimato di riapertura.

Nel notte, infatti, i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente insieme agli operai di Autofiori per rimuovere i resti dei mezzi coinvolti nel frontale in cui ha perso la vita un polacco di 52 anni, Bilonohov Mykola.

Il camionista, che trasportava talco, per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato il guardrail andando ad impattare contro un altro tir in viaggio nella direzione opposta. L’altro conducente, ferito gravemente, non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un autista della ditta Ravera Trasporti di Albenga, con un carico di terriccio per giardini, ora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente di ieri ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della via Aurelia. Ancora questa mattina, infatti, si registrano code e rallentamenti in particolare tra Loano e Albenga.

“Solo alle 3,30 è stato possibile rimuovere la cisterna che era piena di gasolio e nell’alzarla si è spezzata. L’asfalto è stato fresato in profondità e rifatto. La riapertura della corsia Francia è prevista a metà mattinata“. Così, pochi minuti fa, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa attraverso un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune.

“Il cantiere Enel a Capo Santo Spirito – ha aggiunto il primo cittadino – è stato ovviamente chiuso. Si registrano problematiche dovute al restringimento della rotonda di Ceriale che rende difficoltoso il transito dei Tir“.

Le indagini sullo scontro tra i due tir sono condotte dalla polstrada di Imperia Ovest. La salma dell’autista deceduto è stata trasferita all’obitorio di Zinola in attesa della decisione del pubblico ministero se disporre o meno l’autopsia.