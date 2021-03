Albenga/Ceriale. Aggiornamento ore 11.15 Il traffico sulla via Aurelia sta via via tornando alla normalità. Si registrano ancora alcuni rallentamenti in direzione di Ceriale, soprattutto all’altezza con l’intersezione con il lungomare di Loano. In autostrada, sul luogo dell’incidente, sono presenti solo alcune code nel tratto Spotorno-Ceriale. L’emergenza delle ultime ore sembra quindi essere completamente terminata.

È stato riaperto pochi minuti fa il tratto autostradale tra Borghetto Santo Spirito e Albenga chiuso a causa dell’incidente mortale tra due tir avvenuto ieri pomeriggio.

Il mezzo del 52enne polacco Bilonohov Mykola, deceduto a seguito del frontale, è stato rimosso dalla carreggiata pochi minuti fa.

Le operazioni di asfaltatura si sono concluse in tempo record per permettere il ripristino della viabilità lungo l’Autostrada dei Fiori e, contestualmente, per dare ossigeno alla via Aurelia letteralmente presa d’assalto.