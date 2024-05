Albenga, 80 lavoratori della clinica San Michele in bilico: incontro in Prefettura

Albenga. Nella mattinata di oggi il prefetto di Savona Carlo De Rogatis ha ricevuto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e una rappresentanza dei lavoratori della clinica San Michele.

Il sindaco ha espresso, a nome dei lavoratori e delle lavoratrici, le preoccupazioni relative al futuro della clinica relative alla possibilità che l’Asl decida di non rinnovare la convenzione per la riabilitazione funzionale con la stessa struttura sanitaria.

Il prefetto ha sottolineato come siano di sua competenza le questioni occupazionali legate al territorio.

Data l’incertezza della situazione, il sindaco Tomatis e i lavoratori hanno concordato di procedere con la richiesta di ulteriori informazioni, impegnandosi a informare il prefetto in caso di ulteriori sviluppi.

Affermano le lavoratrici della clinica San Michele: “È stato molto importante essere ricevuti dal Prefetto, che ha preso a cuore la nostra causa. Sono circa 80 i lavoratori, e le relative famiglie, che se non fosse rinnovata la convenzione per la riabilitazione funzionale vedrebbero il proprio futuro lavorativo a rischio, oltre al grave danno che subirebbe il territorio perdendo un’eccellenza come quella rappresentata dalla clinica San Michele.

“Vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se ci saranno novità sul tema e, nel frattempo, continueremo a tenere alta l’attenzione”.

Il sindaco presenterà richiesta per poter visionare la proposta dei privati sull’ospedale Santa Maria di Misericordia e contatterà anche l’Asl per ottenere ulteriori ed eventuali chiarimenti di merito.