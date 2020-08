Genova. Mancano poche ore all’apertura del nuovo ponte “Genova San Giorgio”. Dopo l’inaugurazione di ieri, con il taglio del nastro e la cerimonia ufficiale, ora la Liguria aspetta che il nuovo ponte “apra i battenti”, diventando davvero percorribile e attraversabile. Dopo due anni di attesa, la A10 sarà nuovamente completa con le sue interconnessioni alle altre tratte cittadine.

Questione di ore, come dicevamo. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato della apertura al traffico nella giornata del 5 agosto, ma si potrebbe arrivare anche in anticipo a questo evento tanto atteso: tutto, infatti, è pronto, “basta levare le transenne”, come ci informa una fonte di Autostrade per l’Italia. “Stiamo aspettando il via libera dalla struttura commissariale e dal Mit, noi siamo pronti”.

di 40 Galleria fotografica Inaugurazione nuovo ponte









A livello formale solo due cose ci separano dal fatidico momento: in primo luogo che la struttura commissariale sgomberi il viadotto dagli ultimi arredi della inaugurazione, che ancora questa mattina sono presenti in loco, e poi successivamente la verbalizzazione del passaggio di consegne al Mit, che poi conferirà la gestione al concessionario, cioè Aspi.

Da quel momento il traffico potrà riprendere a scorrere sopra il Polcevera, facendo tornare a scorrere le lancette dell’orologio di una città, ferme alle 11,36 di quel tragico 14 agosto 2018.

LA DIRETTA DELLA CERIMONIA