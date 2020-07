La salma del carabiniere Luca Catania torna alla famiglia, sabato i funerali a Magliolo

Magliolo. L’autopsia e l’esame del dna avevano confermato l’identità del corpo senza vita, e in avanzato stato di decomposizione, ritrovato nei boschi di Magliolo, confermando che si tratta del carabiniere Luca Catania, scomparso nel 2016: vicino al cadavere erano stati trovati una pistola e altri gli oggetti personali accanto ai resti umani.

Il ritrovamento era avvenuto e segnalato da alcuni cacciatori della zona, proprio dallo stesso luogo del macabro ritrovamento erano partite anche le ricerche di Catania (il cadavere è stato ritrovato ad alcune centinaia di metri in linea d’aria dall’abitazione de genitori).

Le ricerche erano iniziate il 7 ottobre del 2016 ed erano durate per diversi giorni: erano stati perlustrati palmo a palmo i boschi della zona, ma del carabiniere nessuna traccia. Luca Catania era sparito nel nulla, così come era sparita la pistola d’ordinanza che aveva con sè: nessun messaggio ai familiari. In questi anni erano proseguite le indagini dei militari sulla sua scomparsa, ma senza mai arrivare a conclusioni certe, fino al tragico ritrovamento dei resti umani e la conferma sull’identità.

In questi anni non è mai mancata la speranza di familiari e amici di ritrovarlo sano e salvo, ma purtroppo così non è stato.

Ora, dopo sei mesi dalla scoperta del cadavere, la salma è stata restituita alla famiglia del carabiniere.

Domani, venerdì 24 luglio alle 17.30, verrà celebrato il Santo Rosario nel Santuario dei SS. Cosma e Damiano a Magliolo, mentre i funerali si terranno sabato 25 luglio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

Luca Catania era stato in servizio prima a Torino, per poi ritornare nella vicina stazione di Finale Ligure.