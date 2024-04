Ferrata degli Artisti, 4 turisti tedeschi bloccati: attivato l’elisoccorso dei vigili del fuoco

Magliolo. E’ di pochi minuti fa la notizia che 4 turisti tedeschi, di cui 2 bambini, sono bloccati sulla Ferrata degli Artisti colti improvvisamente dal maltempo.

Dalle prime informazioni risulterebbe che stavano facendo un’escursione quando ha iniziato a nevicare d’improvviso e sono rimasti bloccati.

Al momento non risulterebbero feriti ma solo infreddoliti e spaventati. Sul posto è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco ma per le condizioni avverse non è ancora riuscito a raggiungerli.

Le squadre a terra si stanno avvicinando.

Notizia in aggiornamento