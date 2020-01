Magliolo, resti di un cadavere ritrovati da un gruppo di cacciatori

Magliolo. Resti di un cadavere in evidente stato di decomposizione sono stati trovati, oggi, nel tardo pomeriggio, in una zona impervia di Magliolo da un gruppo di cacciatori.

La scoperta, avvenuta intorno alle 16.30, ha fatto subito scattare la macchina operativa delle forze dell’ordine, che hanno fatto trasferire ossa e oggetti personali nell’obitorio del Santa Corona.

Da domani prenderanno il via tutte le operazioni di identificazione. Sul posto, un punto difficilmente raggiungibile nei boschi di Magliolo, sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano per capire a chi appartengano i resti umani nonchè le cause del decesso. Non si esclude il suicidio, e la ricerca non può non tenere conto della lista delle persone scomparse negli anni scorsi, tra cui il carabiniere Luca Catania, sparito nel 2016, o Luca Salvatico, di cui non si sa nulla dal 2010.