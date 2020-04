Albenga, il sindaco riapre il lungomare, il cimitero e alcune piazze: i dettagli

Albenga. “Abbiamo deciso di recepire le disposizioni stabilite dalla Regione al fine di evitare ulteriori incomprensioni o difficoltà in un quadro già abbastanza complesso, ma credo che in futuro sia indispensabile avere più univocità nelle direttive”. A comunicarlo il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

In relazione al Dpcm del 26 aprile e a seguito dell’ordinanza regionale 22/2020 del 26 aprile con la quale il presidente della Regione Liguria ha autorizzato alcune attività, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato questa mattina una nuova ordinanza valida dal 27 aprile fino alle ore 24 del 3 maggio.

Si stabilisce quindi che è consentito l’accesso alle seguenti aree pubbliche:

• arenile del territorio comunale, i moli e la passeggiata a mare (Cristoforo Colombo e Andrea Doria);

• piazza Europa ad esclusione dell’area giochi ivi insistente;

• via Julia Augusta;

• cimiteri comunali dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, con obbligo per gli utenti di indossare all’interno degli stessi la mascherina e il rispetto del distanziamento sociale imposto dal Decreto del Ministro della Salute.

Rimangono salve le chiusure di altre aree come stabilito nelle ordinanze precedenti: Piazza del Popolo, Piazza XX Settembre, Piazza Enzo Tortora, Piazza Pertini, Giardini Paolo VI , Giardini Libero Nante, marciapiede via Trento, i giochi per bambini e i parchi giochi presenti su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Tomatis, in occasione, afferma: “Con l’ordinanza appena firmata abbiamo deciso di recepire le disposizioni stabilite dalla Regione al fine di evitare ulteriori incomprensioni o difficoltà in un quadro già abbastanza complesso. L’ordinanza di Toti, in contrasto con il Dpcm del presidente del Consiglio sulle tempistiche, ha creato molta confusione. Ritengo che questo non sia il modo corretto di agire e spero in una maggiore univocità nelle direttive in futuro, anche perché la situazione sanitaria continua ad essere critica e deve essere attentamente monitorata”.

“Nel ricordare l’obbligo di mantenere le distanze interpersonali e l’assoluto divieto di assembramenti – conclude il sindaco – mi appello al senso civico dei miei concittadini. Sarà indispensabile, specie nella seconda fase dell’emergenza, un comportamento responsabile da parte di tutti i cittadini”.