Coronavirus, all’Istituto comprensivo di Carcare potenziamento digitale per la didattica a distanza

Carcare. Coronavirus e scuole chiuse: all’Istituto Comprensivo di Carcare, oltre al registro elettronico, si sta attivando la piattaforma Cisco Webex per consentire a docenti e alunni una trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, la presenza di un animatore digitale, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza, affinchè nessuno debba “essere in panchina”.

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari rapidi provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico di attivare nelle scuole modalità di didattica a distanza, che, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati: da un lato, sollecita l’intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, dall’altra mantenere viva la comunità di classe, attraverso il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo.

Il Dirigente scolastico, Raffaella Battiloro, esprime il suo grazie a tutti i docenti “per la loro costante collaborazione ed incisiva presenza, seppure virtuale, con tutti i loro alunni, nel continuo impegno di ricerca di feedback ed interazione nel rapporto didattico; un plauso forte e sincero va allo staff di dirigenza, nonché alla Dsga Stefania Carletto e a tutti gli amministrativi per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono per la massima erogazione del servizio degli uffici; non ultimi, i collaboratori scolastici per l’impegno profuso in queste settimane per favorire il sereno rientro degli alunni presso i locali della scuola”.