Loano/Albenga/Finale Ligure. In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” istituita allo scopo di promuovere la cultura del rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada e di migliorare la sicurezza della circolazione, la polizia locale associata “Riviera di Ponente” (che riunisce i comandi di Albenga, Loano e Finale Ligure) ha promosso un’iniziativa di carattere preventivo per la sensibilizzazione dei cittadini, in particolar modo i giovani, sui pericoli dell’alcol e della guida in stato di ebbrezza.

Dalle 18.30 e per tutta la serata del 17 novembre, gli agenti hanno sottoposto alla prova dell’alcoltest diversi i clienti di alcuni locali della “movida” dei tre comuni. Gli avventori hanno aderito spontaneamente all’iniziativa, che ha permesso loro di scoprire, prima di mettersi alla guida, il grado alcolemico. Nell’occasione i cittadini hanno ricevuto dagli agenti indicazioni sugli effetti dell’alcol al volante.

Foto 3 di 5









Considerato lo scopo educativo e la “platea” giovanile, questa iniziativa è stata diffusa tramite il nuovo canale social “Twitter”, inaugurato da pochi giorni per comunicare informazioni con finalità istituzionali e di interesse generale.