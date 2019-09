Tragedia a Canazei, cade in un dirupo: muore sul colpo donna savonese di 41 anni

Savona. Tragedia a Canazei, in provincia di Trento, dove è deceduta una donna savonese, un’alpinista di 41 anni (classe 1978), dopo un volo di oltre 20 metri (inizialmente si parlava di 40 metri) in un dirupo.

È successo in località Forcella Pordoi, durante un’escursione in solitaria. L’incidente si è verificato questa mattina, pochi minuti dopo le 10.

La donna, che si trovava in vacanza in Trentino, è scivolata in un dirupo poco sotto il rifugio Forcella Pordoi ed è rotolata per una ventina di metri sul ghiaione, mentre percorreva il sentiero che da Forcella Pordoi porta a Passo Pordoi.

È stato il titolare dello stesso rifugio a lanciare l’allarme intorno alle 10,15. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero sanitario di Trentino Emergenza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Dopo il nullaosta del magistrato, la salma è stata recuperata dai soccorritori, ricomposta ed elitrasportata nella camera mortuaria di Canazei. Sul luogo dell’accaduto, anche il soccorso alpino Alta Val di Fassa e i carabinieri di Canazei.